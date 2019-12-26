“Bu müjdeler ihracatçılarımızın çalışmalarını tetikliyor”

26 Aralık 2019

BURSA (DÜNYA) - İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, “Bu müjde, mobilya ve tekstil başta olmak üzere tarım, makine ve diğer birçok sektörde ihracat odaklı çalışan İnegöl’ümüzde büyük bir mutluluk yaşatmıştır. Aldığımız bu müjdeler, sanayicilerimizin ve işadamlarımızın çalışmalarına heyecan katarak onları tetikliyor. İnegöl olarak bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da kendimizi geliştirerek ülkemiz ve şehrimiz için en iyisini hayata geçirebilmek anlamında çalışmalarımızı sürdürecek, tasarımlı ve katma değeri yüksek üretimler gerçekleştirerek ihracat rakamlarımızı daha üst noktalara taşıyacağız. Şehrimiz sanayicileri bu noktada ciddi emek sarf ediyorlar. Biz de bu olumlu gelişmeler ışığında Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşabilmesi için var gücümüzle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Hükümetimize, Gazi Meclisimize ve düzenlemenin yapılmasında emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunarız” dedi.