BUCOS 2. Kozmetik ve Güzellik Fuarı Bursa’da başladı

03 Eylül 2020

Zehra ORUÇ

BURSA - Merinos AKKM Fuar Alanı’nda fiziki olarak gerçekleştirilen fuar aynı zamanda sanal olarak da organize edilerek hibrit fuar olarak düzenlendi. Kozmetik ve güzellik sektörünü bir araya getiren fuar 6 Eylül’e kadar profesyonel ziyaretçileri ağırlayacak.

Fuarın açılış konuşmasını yapan Network Fuarcılık Genel Müdürü Hasan Eker, ilkinin 2018 yılında gerçekleştirildiği BUCOS Kozmetik ve Güzellik Fuarın iki yılda bir organize edildiğini anımsatarak, “Bir önceki fuarda 8 bin kişi ağırlamıştık. Bu yılki fuarda da fiziki olarak yaklaşık 5 bin ziyaretçiyi ağırlamayı hedefliyoruz. Aynı zamanda sanala da açılan fuar, Bursa’daki ilk hibrit fuar olma özelliği de taşıyor. Güzellik sektörü pandemiden olumsuz etkilendi; ancak kendini iyi şekilde ispatlayarak çıktı. Bugün sağlığımız önemli fakat ticaretin de devam etmesi lazım. Gerekli tüm tedbirlerin alınmasıyla fuarlarımıza başladık. 46 katılımcı firma ile organize ettiğimiz fuarda, 17 Bursa firması yer alıyor. Katılımcıların yüzde 65’i şehir dışı firmaları” dedi. Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odası (BESOB) Başkanı Arif Tak da, fuarın bir cesaret olduğunu ifade ederek, “Birliğimizi beraberliğimizi bozmadan, hastalığı istismar etmeden, hiçbir taviz vermeden geçimimizi sağlayacağız” şeklinde konuştu. Fuarın açılış töreninde Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan vekili Halide Serpil Şahin, Türkiye Berberler ve Kuaförler Federasyon Başkan vekili ve Bursa Berberler Odası Başkanı Mustafa Ocak, Bursa Kuaförler Odası Başkanı Saliha Geçici ve Bursa Estetik Sektörü Çalışanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gülin Çiftçi de hazır bulundu.

2018 yılında ‘çocuk gelinlere hayır’ temalı defilesi ile yankı uyandıran fuarda bu yıl ise, çeşitli workshop etkinlikleri, sunumlar ve şovlar düzenlenecek.