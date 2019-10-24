Bugüne kadar yapılan yatırım 600 milyon lirayı buldu

24 Ekim 2019

BURSA (DÜNYA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Mesleki Gelişim ve Entegrasyon Konseyi’nin ilk toplantısı BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Osman Nemli, Konsey Başkanı Abidin Şakir Özen, İl Milli Eğitim Mesleki ve Teknik Eğitim Şube Müdürü Bülent Altıntaş ve konsey üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

BTSO Başkanı İbrahim Burkay, Bursa’nın ülke hedeflerine liderlik eden bir kent olduğunu söyledi. Özellikle Türkiye’nin orta-yüksek ve ileri teknolojiye geçişinde Bursa’nın en önemli katkı sağlayacak merkezlerden biri olacağını ifade eden Başkan Burkay, “Bu noktada en büyük gücümüz nitelikli insan kaynağımız olacak. İnsan kaynağının temelini de mesleki eğitim oluşturuyor. BTSO olarak eğitime bugüne kadar 600 milyon liranın üzerinde katkı yaptık. Şubat ayında Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk’la imzaladığımız protokolle de mesleki eğitim alanındaki çalışmalarımızı yeni bir boyuta taşıdık. Protokol kapsamında oluşturulan proje yürütme kurulu ve proje denetleme kurulunda Yönetim Kurulu, Meclis ve Komitelerimizden arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor” diye konuştu.

Mesleki eğitim çalışmaları tek merkezden yürütülecek

Başkan Burkay, mesleki eğitimde önemli bir iş modeli oluşturan ve tüm Türkiye tarafından örnek alınan projenin daha iyi yönetilebilmesi adına BTSO’nun sektörel konseyler yapılanmasına Mesleki Gelişim ve Entegrasyon Konseyi’ni eklediklerini söyledi. İbrahim Burkay, “Yeni konseyimiz Bursa’da mesleki eğitim veren tüm kurumlarda bir değişim ve dönüşüm hedefliyor. Abidin Şakir Özen başkanlığındaki konseyimiz ile Bursa’da yerleşik bütün sivil toplum ve iş dünyası kuruluşlarını oyunun içerisine dahil ettik. Bu sayede bu alandaki çalışmaların tek bir merkezden yürütülmesi ve koordinasyonu sağlanacak. Konseyimiz Bursa’da mesleki eğitim ile ilgili bir dönüm noktası oluşturacak. Bursa ekonomisine katma değer sağlayacak konseyimizin tüm üyelerine çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

Mesleki eğitime talep artıyor

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, düzenlenen toplantıyı Bursa’da mesleki eğitim açısından ciddi bir başlangıç olarak gördüğünü ifade etti. Konuşmasında mesleki eğitime ilişkin bazı veriler paylaşan Dülger, şehirde mesleki eğitim okullarına yönelen öğrenci sayısında artış yaşandığını kaydetti. BTSO’nun dahil olduğu Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü kapsamındaki okullara yerleşen öğrenci sayısının bu yıl geçen yıla göre yüzde 35 artışla 3.080’den 4.170’e çıktığını belirten Sabahattin Dülger, “Genel olarak da mesleki eğitim okullarını tercih eden öğrenci sayısının arttığını görüyoruz. BTSO ve diğer kurumlarla yaptığımız çalışmalar Bursa’da bir heyecan oluşturmuş. Bu bizim açımızdan sevindirici bir durum” değerlendirmesini yaptı.

Sanayinin geleceğine yatırım

Oluşturulan konseyin Bursa sanayisinin geleceğine yapılan büyük bir yatırım olduğunu belirten Dülger, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Sanayinin gelişiminde insan kaynağının niteliği çok önemli. Bu bağlamda başlatılan çalışma sayesinde sanayi ile okullarımız daha fazla selamlaşacak. İşin en kymetli kısmı bu. Her selamlaşmadan faydalı neticeler çıkacaktır. Bugün iyi bir başlangıç yaptık. Yürüyecek çok yolumuz var. Bu başlangıcın Türkiye için de örnek olacağına inanıyorum. Bursa başlarsa, kesinlikle neticelendirir. Sanayinin ve mesleki eğitimin gelişimi noktasında faydalı çalışmalar gerçekleştireceğimize inanıyor, projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

17 meslek lisesine hamilik yapılacak

Mesleki Gelişim ve Entegrasyon Konseyi Başkanı Abidin Şakir Özen, konseyin kamu, sanayi ve üniversite arasındaki işbirliğini güçlendirerek bilgi ve tecrübe akışını sağlayacağını söyledi. Konseyin ilk etapta Bursa’da mesleki ve teknik eğitim veren 17 okulda çalışmalar yürüteceğini kaydeden Özen, “Öğrencilerin eğitimi ve okullardaki altyapının iyileştirilmesi adına her okulu branşına ve bulunduğu bölgeye bağlı olarak konsey üyelerimiz ile eşleştirdik. Konsey faaliyetlerimize okul ziyaretleriyle başlayacağız” açıklamasını yaptı.