BUİKAD, İş Yaşamında Başarılı Kadınlar Zirvesi yapacak

09 Temmuz 2019

Zehra ORUÇ

BURSA - Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD) Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, DÜNYA Gazetesi Bursa Temsilcisi Ömer Faruk Çiftçi’yi ziyaret etti. Derneğin hedef ve projeleri hakkında bilgi veren BUİKAD Başkanı Oya Eroğlu, “Pozitif ayrımcılık değil eşit olmak istiyoruz” dedi. Türkiye’de kadınların işgücüne katılım oranı ve istihdamın son 10 yılda hızla artış gösterdiğinden bahseden Eroğlu, “İş Yaşamında Başarılı Kadın Ödülleri ile 10 yıldır birçok alanda örnek olmuş, başarılı iş kadınlarını 8 Mart ‘Dünya Kadınlar Günü’nde ödüllendiriyoruz. 2016 yılında ulusala açıldığımız ödül törenimiz ile bağlantılı olarak zirve yapmayı planlıyoruz. “Zirveden Gelen Topuk Sesleri” ve “İş’te Sohbetler” etkinliklerimiz ile iş dünyasında başarıları ile örnek olmuş iş insanlarının ilham veren hikayelerini üyelerimiz ile paylaşmalarını sağlıyoruz” şeklinde konuştu. Eroğlu, 23 Temmuz’da gerçekleştirecekleri çalıştay ile de BUİKAD’ın swot analizini çıkararak, stratejik yol haritası çizeceklerini sözlerine ekledi.

Noktalama projesi ile 470 kız öğrencinin hayatına dokundu

BUİKAD olarak iş kadınının sesi olmaya ve nüfusta ve ekonomide yer aldığı gibi iş hayatında da aynı etkinlikte yer alması için projeler geliştirmeye odaklandıklarını ifade eden Oya Eroğlu, kız öğrencilere yol gösterici oldukları Noktalama Projesi’ne de değindi. Eroğlu, “Bu projede koçluk eğitimi alan üyelerimiz tarafından Uludağ Üniversitesi’nin 3. veya 4. sınıfında okuyan kız öğrencilere koçluk yapılmaktadır. Böylece, mezun olduktan sonra hem ne yapacaklarına karar vermiş oluyorlar, hem de iş arama süreçlerinde zorluk çekmiyorlar. Şimdiye kadar Noktalama projemiz ile 470 kız öğrencinin hayatına dokunduk” diye konuştu. Oya Eroğlu, BTSO, BEBKA ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi projesi kapsamında Yeniceabat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile proje hazırladıklarını ifade ederek, “Sağlık meslek lisesi olan bu okulda öğrencilerin mezun olduklarında sektörün ihtiyacını karşılayabilecek düzeyde olmaları için çalışacağız” dedi.