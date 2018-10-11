BUİKAD, İşkur ile işbirliği protokolü imzaladı
Kamu-STK işbirliğine yönelik örnek bir proje kapsamında BUİKAD ve İŞKUR Bursa arasında işbirliği protokolü imzalandı.
Kamu-STK işbirliğine yönelik örnek bir proje kapsamında BUİKAD ve İŞKUR Bursa arasında işbirliği protokolü imzalandı.
İŞKUR Bursa İl Müdürü Feyzullah Eren Türkmen ile BUİKAD Yönetim Kurulu Başkanı İpek Yalçın’ın katıldığı imza töreninde BUİKAD Yönetim Kurulu üyeleri de hazır bulundu. Bursa İşkur İl Müdürlüğü’nde gerçekleşen törende imza altına alınan protokol ile, BUİKAD, KOSGEB’in Yeni Girişimci Desteği’ne katkı sağlayacak. Gerçekleşecek Girişimcilik Eğitim Programı ile BUİKAD üyeleri programa katılmaya hak kazanan ve girişimcilik eğitimini tamamlayan kadın girişimci adaylarına, mentörlük desteği sağlayacak. Girişimcilik Eğitim Programı ile kadın girişimci sayısının ve niteliğinin artırılması, yerel ekonomiye ve istihdama katkı sağlanması hedefleniyor.