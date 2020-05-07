BUİKAD’dan ‘kız çocuklarına teknoloji eğitimi verin’ çağrısı

07 Mayıs 2020

BURSA (DÜNYA) - Dünyanın en önemli dijital pazarlama alanlarından biri olan Hepsiburada’nın Girişimci Kadınlar Proje Koordinatörü Duygu Aktaş, 2023 yılında Türkiye’de en büyük istihdam açığının gıdadan sonra teknoloji alanında yaşanacağını açıkladı. Kadınların bu alana entegre olma konusunda ciddi sıkıntılar yaşadığına işaret eden Duygu Aktaş; “Buradan tüm annelere çağrı yapmak istiyorum. Kız çocuklarının özellikle dijitale yatkınlığı, teknoloji alanında eğitim almaları inanılmaz önemli. İstihdam açığı bu sektörde çok büyük olacak” şeklinde konuştu. BUİKAD üyesi iş kadınlarının yoğun ilgi gösterdiği programda Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü Projesi’nden bahseden Duygu Aktaş, 2017 yılında hayata geçirdikleri projeden bugüne kadar 5 binin üzerinde kadının faydalandığını vurguladı. Aylık 150 milyon trafiği ve 30 binden fazla satıcısı bulunan Hepsiburada’nın çok sayıda kadın girişimciye ulaşabildiğinin altını çizdi. Salgın döneminde insanların hayatlarının ve alışkanlıklarının değiştiğine işaret eden Duygu Aktaş; “Dijital dünyada insanlar bugüne kadar tedirgindi. Öncesinde bu alanda iletişim kurmayan kişiler bile bugün ürünlerini e-ticaret üzerinden almaya başladı. Bu aslında ülkedeki alışveriş alışkanlıklarının çok dramatik olarak değişeceği yeni bir çağa geçiş yapmamıza neden oldu. Bir tek biz yapmadık bunu. Dünyada da böyle bir geçiş süreci var” diye konuştu.

Kadın girişimcilere önemli destek

İşletme sahibi kadınlara tavsiyelerde bulunan HEPSİBURADA Girişimci Kadınlar Proje Koordinatörü Duygu Aktaş, e-ticaret platformunun ciddi bir sermaye birikimine ihtiyaç duymadığını, işletmesi ve üretimi olan kadın girişimciler için önemli bir fırsat olduğunu aktardı. Türkiye’de üretim maliyetlerinin yüksek olduğuna işaret eden Duygu Aktaş, projeleri ile kadın kooperatiflerine ve girişimcilere önemli bir destek sağladıklarını açıkladı.

Hepsiburada’da 476 alt kategorinin bulunduğunu ve kadın girişimcilere bu kategorilerde yüzde 75’lere varan indirim sağladıklarını kaydeden Aktaş; “150 milyon trafiğin aktığı bir AVM düşünün ve bu AVM içerisinde mağazanızın olduğunu düşünün. Kadın girişimcilerimizin yapması gereken resmi evrak girişlerini yapıp sonrasında çok kolay bir kayıt bölümünü tamamlamak. Her şey online ilerliyor. Ürünler onaylanıyor, 24 saat içerisinde mağazanız aktif oluyor ve ürünlerinizi yüklemeye başlıyorsunuz. Aslında biraz işin uzmanlık tarafı o dakikadan sonra başlıyor. Herkes sosyal medya kullanıyor ve ürünlerini buradan pazarlıyor. Ancak bu platformda Hindistan’ın doğusundan Almanya’nın batısına kadar en büyük ticaret sitesine üye olacaklar. Kadın girişimcilerimizin biraz da bu açıdan düşünmeleri gerekiyor” dedi.

Türkiye’de kadın girişimci oranı sadece yüzde 9

Girişimcilik endeksi konusunda Türkiye’nin 48 ülke arasında 15. sıraya yükseldiğini belirten Koordinatör Duygu Aktaş; “Türk insanının girişimcilik konusunda bir sıkıntısı yok. Ancak kadın oranına baktığımız zaman yüzde 9 ile düşük bir oranda kaldıklarını görüyoruz. Türkiye’de 1,3 milyon işveren var. Kadınlar ise sadece 97 bin seviyesinde kalıyor. Sosyal medyada kadın girişimcilerin en çok eğildikleri alan ise anne-bebek ürünleri ve gıda olarak ön plana çıkıyor. Ev dekorasyonu ve giyim kategorilerinin de üst sıralarda yer aldıklarını görüyoruz. Ancak teknoloji konusunda da satış yapan kadın girişimcilerimiz var. 2023 yılında Türkiye’de en büyük istihdam açığını gıdadan sonra teknoloji alanında yaşayacağız. Buradan tüm annelere çağrı yapmak istiyorum. Kız çocuklarının özellikle dijitale yatkınlığı, teknoloji alanında eğitim almaları inanılmaz önemli. İstihdam açığı bu sektörde çok büyük olacak. Kadının teknolojiye entegrasyonu ülkemizde çok düşük seviyelerde kalıyor” şeklinde konuştu.

Hepsiburada Girişimci Kadınlar Proje Koordinatörü Duygu Aktaş, bağlantının son kısmında BUİKAD üyesi kadın girişimcilerden gelen soruları yanıtladı.