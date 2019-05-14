BUİKAD’ın ‘Noktalama’ koçluk projesi sona erdi

14 Mayıs 2019

BURSA (DÜNYA) - BUİKAD tarafından; kız öğrencilerin kariyer yolculuğuna destek olmak amacıyla yürütülen ‘Noktalama’ koçluk projesi kapanış paneli yapıldı.

Prof. Dr. Aslı Hockenberger’in akademik iş yaşamı, Zuhal Kumova Toker’in aile şirketlerinde var olma konularında bilgi verdiği panelde; geçmiş dönem öğrencilerinden Deniz Doğru Ayan profesyonel iş yaşamı, Ümran Sarısaltık ise girişimcilik konusunda bilgilendirmeler yaptı. Panelin hemen ardından düzenlenen sertfika töreni ile, bu yıl programı tamamlayan 58 kız öğrenciye ve gönüllü koçlara sertifikaları verildi.

BUİKAD Yönetim Kurulu Başkanı İpek Yalçın, “Kızlarımıza rol model olmak ve yüksek farkındalık yaratarak daha çok genç kadının emin adımlar ile iş hayatına katılımını sağlamak, yüksek önceliğimizdir. Projemizin 10. Yılında 400’ün üzerinde kız öğrencimizin hayatına dokunmaktan ve katkıda bulunmaktan dolayı çok gururluyuz” dedi.