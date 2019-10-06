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Bulgaristan ile Bursa’da ortak zirve

Bursa’da yaşayan Bulgaristan kökenli vatandaşların yaşam belgeleri, genel sağlık sigortaları, isim denklik belgeleri, nüfus kayıt örnekleri, konsolosluk randevuları gibi konularda yaşadıkları sorunlar Bursa’da masaya yatırıldı.

Bulgaristan ile Bursa’da ortak zirve
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BURSA (DÜNYA) - Bursa Valiliği ve Balgöç’ün birlikte organize ettiği Kamu Denetçiliği kurumu Başdenetçisi Şeref Malkoç moderatörlüğünde düzenlenen toplantıda Bursa’da yaşayan Bulgaristan kökenli vatandaşların yaşam belgeleri, genel sağlık sigortaları, isim denklik belgeleri, nüfus kayıt örnekleri, konsolosluk randevuları gibi konular gündeme taşındı. Bu ve benzeri konularda yaşanan sıkıntılar iki ülke yetkililerine iletildi.

Toplantıya Bursa Valisi Yakup Canbolat’ın yanı sıra Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ilçe belediye başkanları, kamu denetçileri, Bulgaristan Ayrımcılığa Karşı Koruma Komisyonu Başkanı Ana Dzhumalieva; Bursa Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Bal-Göç Genel Başkanı Veli Öztürk, ilgili kurum müdürleri, Bulgaristan Bursa Konsolosu Veselin Bojilov ile göçmen dernekleri başkanları katıldı.

Bursa BALGÖÇ Bursa Valiliği Bulgaristan

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