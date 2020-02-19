Bulgaristan’ın en büyük turizm fuarında Bursa tanıtıldı

19 Şubat 2020

BURSA (DÜNYA) - Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da düzenlenen 37. Holiday & SPA Expo 2020 Uluslararası Turizm Fuarı, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyon ortaklığında Sofya İnter Expo Center'da gerçekleşti. Bulgaristan'ın en büyük turizm forumu olan fuar, profesyonellere ve geniş halk kitlelerine yönelik olarak tasarlandı. Tur operatörleri ve seyahat acenteleri, oteller, balneolojik tatil köyleri ve kaplıcalar, belediyeler, ulusal ve bölgesel turizm dernekleri, havayolu şirketleri, profesyonel eğitim kurumları, yazılım ve turizmle ilgili diğer şirketlerin yoğun ilgi gösterdiği fuarda 25 ülkeden 80 firma yer aldı.

Katılımcılara yeni turizm ürünlerini sergileme, ortaklarla tanışma, fikir alışverişi yapma, yurt içi ve yurt dışında turizm işletmelerinin başarıları hakkında bilgi edinme fırsatı sunan fuara Bursa Büyükşehir Belediyesi de Bursa’dan 12 otel ve 14 turizm acentesi temsilcisi ile katıldı. Fuar kapsamında düzenlenen sunum ve kokteylde Bursa’nın tarihi, turistik ve doğal güzellikleri katılımcılara anlatıldı. Bulgaristan’daki turizm sektörünün öncü firmalarının yanı sıra Bulgaristan Turizm Bakan Yardımcısı İrena Georgieva ve devlet yetkilileri Bursa ile ilgili sunumu dikkatle takip ederken, Türkiye Cumhuriyeti Sofya Büyükelçi Vekili Muhammet Murat Yağış ve Sofya Ticaret Müşaviri Okan Pakbeşe de bu özel organizasyonda yer aldı.