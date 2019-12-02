BUMATECH’te yaklaşık 1 milyar liralık ticaret hacmi oluşturuldu

02 Aralık 2019

BURSA (DÜNYA) - Metal İşleme Teknolojileri, Saç İşleme Teknolojileri ve Otomasyon Fuarlarını tek çatı altında buluşturan BUMATECH Bursa Makine Teknolojileri Fuarı sona erdi. Tüyap Bursa Fuarcılık A.Ş. ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından, Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) ve Makina İmalatçıları Birliği (MİB) işbirliğinde, KOSGEB ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri ile 28 Kasım - 1 Aralık 2019 tarihleri arasında Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen fuarda takım tezgahlarından sac işleme makinelerine, yazılımlardan otomasyon ürünlerine kadar geniş ürün grubu sergilendi.

Tüyap Bursa Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, “Ülkelerin kendi üretim teknolojilerine sahip olmaları büyük bir güç. Üretim süreçlerinin temelini oluşturan ve yarattığı katma değer ile büyük önem arz eden makine imalat sektörünü oluşturduğumuz platform ile bir araya getirdik. Firmaların son teknoloji inovasyon ürünlerine ev sahipliği yapan fuarımızda, farklı coğrafyalardan gelen iş insanları ile gerçekleşen ikili görüşmeler ülke ekonomisine ve ihracatımıza önemli katkılar sağladı. 4 gün süren ve sektör için önemli bir pazar olan fuarlarımız, yerli makinelerin gücünü de gösterdi. Türkiye dahil 61 ülkeden, yurt içinden ise 57 şehirden gelen 39 bin 245 ziyaretçiyi ağırlayan BUMATECH’de yaklaşık 1 milyar lira civarındaki ticaret hacmi ile makine satışlarına katkı sağlandı” dedi. Ersözlü, fuarın gelecek yıl 26 – 29 Kasım 2020 tarihlerinde yapılacağını söyledi.

“Makine sektörünün ihracat odaklı büyümesi sürecek”

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, otomotiv, tekstil, kimya, savunma ve havacılık gibi birçok farklı sektöre liderlik yapan Bursa’nın makine sektöründe de çok güçlü bir altyapıya sahip olduğunu söyledi. Türkiye ihracatının yüzde 10’unu tek başına gerçekleştiren Bursa’nın üretimdeki tecrübesi ve potansiyeli ile sektörün ihracat rakamını çok daha yukarılara taşıyabilecek güce sahip olduğunu ifade eden Başkan Burkay, BUMATECH Fuarları’nın 61 ülkeden iş profesyonelinin Bursalı firmalarla buluşmasına öncülük ettiğinin altını çizdi. Başkan Burkay, “Bir ülkenin istikrarlı sanayi ve ekonomiye sahip olabilmesi, güçlü makine sanayinin varlığı ile mümkündür. Bugün baktığımızda makine sektörümüz 200 ülkeye ihracat yapan bir güce sahip. Türkiye ekonomisi için büyük önem taşıyan, yüksek katma değer oluşturan ve teknolojisini sürekli geliştiren sektörümüz, uluslararası pazarlarda da rekabetçi bir konuma yükseldi. Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu BTSO olarak bizler de sektörümüzü, katma değerli üretim hedefiyle çok daha ileriye taşımak istiyoruz. BUMATECH Fuarı ile sektörümüzün yeni teknolojilerini yabancı yatırımcılarla buluşmasını sağlamanın yanı sıra BTSO liderliğinde yürütülen Makine Ur-Ge Projemiz ile de firmalarımızın nitelikli ve ortak akıl ile büyümesine de öncülük ediyoruz. Bursa olarak sektör temsilcilerimizle birlikte önemli başarıların altına imzamızı atmaya devam edeceğiz” dedi.

“Yerli ve yabancı yatırımcılara en iyi fırsatları sundu”

Makine İmalatçılar Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Nail Türker ise Bursa Makine Teknolojileri Fuarı, yılın son fuarı olarak bu yılda yerli ve yabancı yatırımcılara en iyi fırsatları sunmak için kapılarını açarak başarılarına bir yenisini daha ekledi. İvme Paketi ve Hamle Programlarından yararlanmak, özellikle yılsonu yatırım yapmak isteyen imalatçılarımız için önemli bilgi ve fırsatların sunulmasına aracı oldu. Katılımcıların ve ziyaretçilerin ilgisiyle uluslararası sektör fuarları arasında haklı bir yer edindiğini bir kez daha kanıtladı. Bursa ilimizin makine imalatından aldığı pay ile makine imalat sektörünün önemli bir merkezi olduğunu bizlere tekrar hatırlattı. Yerli imalatçılarımız da fuara ve dolayısıyla makine imalat sektörüne yaptıkları katkıları kendi evlerinde ziyaretçilerine sundular, dünya ile paylaştılar. 2020 yılında daha başarılı bir BUMATECH fuarında görüşmek dileğiyle” ifadelerini kullandı.