30 Mayıs 2019

BURSA (DÜNYA) - 29 Mayıs 2009 tarihinde 30 kurucu üye tarafından Bursa’da kurulan BUMİAD, 10’uncu yaşını kutladı. BUMİAD Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Bozdemir ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte, Kurucu Başkan İlker Özaslan ve Geçmiş Dönem Başkanı M. Orhan Efe’nin yanı sıra üyelerin de katıldığı tören, Bursa Büyükşehir Belediye Bandosunun eşliğinde yapıldı.

BUMİAD Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Bozdemir, BUMİAD Kurucu Başkanı İlker Özaslan ve Geçmiş Dönem Başkanı M. Orhan Efe, birlikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün anıtına çelenk bıraktı.

Törende konuşan BUMİAD Başkanı Şaban Bozdemir, “Kuruluş misyon ve vizyonumuzdan taviz vermeden, hedeflerimiz doğrultusunda 10 yılımızı geride bıraktık. Çok mutlu ve gururluyuz. Nice 10 yıllara” dedi.

Bozdemir, “Bir sivil toplum kuruluşu olarak, üyelerimizin iş hayatlarını kolaylaştırmaya yönelik yol göstericiliğimizin yanında şehir ve ülke menfaatine de çalışmayı dün olduğu gibi bugün ve yarın da sürdüreceğiz. Atatürk'ün gösterdiği Türkiye Cumhuriyeti vizyonu ve çağdaş uygarlık hedefini esas alarak; Ülkemizin ekonomik, endüstriyel, sosyal ve kültürel kalkınmasında, bölgesel, sektörel ve ulusal ekonomik politikaların oluşturulmasına katkıda bulunmaya ve projeler üretmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.