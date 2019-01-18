Bursa, 2026’ya yüksek teknoloji ile ulaşacak

18 Ocak 2019

BURSA (DÜNYA) – Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ‘Bursa 2026 Şehir Tasavvuru’ istişare toplantısında Bursalı sanayicilerle bir araya geldi. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Muradiye Salonu’nda yapılan toplantıya, sanayici ve işadamları derneklerinin temsilcileri katıldı. Başkan Aktaş, işadamlarıyla olan buluşmasında Bursa’nın geleceğine ilişkin oluşturdukları stratejileri değerlendirdi. Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Bayhan, program kapsamında söz alarak, ‘Bursa 2026 Şehir Tasavvuru’ projesine ilişkin sunum gerçekleştirdi.

Teknoloji amaç değil araç

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’nın mutlu ve huzurlu yarınlara erişmesi adına kapsamlı bir şehir tasavvuru çalışması yaptıklarını söyledi. Kentin gelecek hedeflerinde teknolojiyi amaç olarak değil problemlerin çözümünde araç olarak kullanacağını ifade eden Başkan Aktaş, ‘ulaşım başta olmak üzere’ müşterek problemlerin çözümünde yüksek teknolojiden yararlanacaklarını, bu alana yatırım yapacaklarını ifade etti. Yerli ve milli teknoloji kullanımı ile ‘çöplüğe dönmeden’ kaynakların verimli kullanılması adına akıllı uygulamalar geliştirmeyi, Akıllı Bursa'yı oluşturmayı hedeflediklerini söyleyen Başkan Aktaş, “Vatandaşlarımıza günlük hayatlarında zaman, maliyet ve kalite avantajı sağlayacak, onları daha güvenli hale getirecek akıllı şehircilik faaliyetlerini hayatın her alanına yayacağız. Geleceğin burada olduğunu biliyoruz. Bursa, zenginliklerinden kazandığını görecek” diye konuştu.



“Sanayi bereketin kapısıdır”

Başkan Alinur Aktaş, sanayiyi ‘bereketin kapısı olarak’ gördüklerini ifade etti. 2026 şehir tasavvurunda sanayide daha da büyütmeyi, büyüme gerçekleşirken hava-su ve toprağı kirletmemeyi planladıklarını vurgulayan Başkan Aktaş, “İstihdam ve zenginlik için sanayimizi her şartta destekleyecek ve geliştirilmesi için çalışacağız ama temiz sanayi. Yükte hafif, pahada ağır sanayi. Özellikle katma değeri yüksek sanayinin gelişmesi için teşvik eden olacağız” şeklinde konuştu. Başkan Aktaş, özellikle tekstil ve otomotivde üretim üssü olduklarını hatırlatarak, zaman içerisinde ‘ulaşım imkanlarının da gelişmesi ile’ tarihsel kimliğe uygun ticaret merkezleri vasıtasıyla tarımdan tekstile, mobilyadan ev mefruşatına kadar her alanda merkez olmayı düşündüklerini anlattı.

Tarımsal ürünler dünyaya açılacak

Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, gelecek hedefleri arasında tarımsal ürünlerin dünyaya açılmasının da bulunduğunu ifade etti. Tarımda yüksek katma değerin ancak sağlıklı gıdayı güvence altına alan sistemler ve markalaşma ile mümkün olacağını kaydeden Başkan Aktaş, “Özellikle entegre tarım sanayii kapsamında tarım makinaları ve yan sanayinin gelişmesi için gereken çalışmaları ısrarla destekleyeceğiz. Tarımsal üretim, tarımsal sanayi ve ticaretin bütün halinde geliştiği bir eko-sistemi mümkün kılmak için kolları sıvayacağız” ifadelerini kullandı.

Mobilyada öncelik markalaşmada

Başkan Aktaş, mobilya sektöründeki birikimi dünya markası olma yolunda kullanacaklarını söyledi. Bu konuda gerekli alt yapıyı sağlayarak tasarım ve kalitede elde edilen başarıyı markalaşmaya da taşımak istediklerini söyleyen Başkan Aktaş, “Bu önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bursa, sanayisi ve akademik birikimiyle, ihtiyaç duyduğu teknolojiyi de üretmek zorunda. Mevcut potansiyelimiz ihtiyaç duyduğumuz teknolojiyi üretme yönünde gerekli şartları oluşturacak güçtedir” açıklamasında bulundu.

“Turizmde dünyanın dikkatini çekmeliyiz”

Bursa’nın mevcut yetişmiş münevverleri, kanaat önderleri, iş insanları, akademisyenleri, sanatçıları, esnafı, ev hanımları ve öğrencilerinin katkısı ile teknolojinin hızından ve otomasyonundan istifade edeceğine inandığını belirten Başkan Aktaş, “Bursa, turizm pastasından da arzu ettiği payı alacak. Turizmde çok bekledik. Artık dağınık çabalarla değil organize turizm çalışmasıyla şehrimizi sadece Türkiye’nin değil dünyanın dikkatine sunmak zorundayız. Zengin ve köklü Bursa mutfağını dünyaya açmak için yapılacak bütün çalışmaları destekleyeceğiz. Doğa, deniz, tarih, kültür, sağlık, termal, tarım, inanç turizmini bir potada eritebilen şehir olacağız. İş dünyasının kongre ve fuarlarını tertip etmek için yıllar öncesinden yer ayırmak zorunda kalacakları bir Bursa olmak hayal değil. Sokakları güvenli, ticareti güvenilir şehri gerçek kılacağız” dedi.

Çarşı düzenlemelerine devam

Başkan Aktaş, 700 yıllık çarşı- esnaf geleneğinin kendi mekânlarında geliştiği bir Bursa için başlatılan çalışmaları devam ettireceklerini vurguladı. Kentin ‘ortak çabalarla’ emanetin sahibine verildiği emin bir yer olacağını vurgulayan Başkan Aktaş, “Huzurun, rahatın, güvenin, bereketin ve kadim değerlerin bulunduğu şehrimizde; işçisi, memuru, esnafıyla, kadını, erkeğiyle hiçbir insanımızı dışarıda bırakmadan bir ve beraber olarak kucaklayacağımız aydınlık geleceğimiz var. Şüphesiz ki birimiz kendini huzurlu hissetmedikçe, diğerleri de kendini huzurlu hissedemez. Birimiz geleceğini güvende görmedikçe, diğerleri de göremez. Aslında arzuladığımız geleceği zaten bizlere cömertçe sunan bir şehrimiz var. Denizi, gölleri, ovası ve Uludağ’ı, sanayisi, tarımı, ticareti, termali, tarihiyle ‘bereketin başkenti’ olan Bursamız, her birimizin dünyasıdır. Ben de bu kadim şehrin, bu emin şehrin, geleceğin dünyası içinde de emin şehir olması için yeminliyim. Tecrübelerimiz, milletimizin umutlarının hizmetkârı olacak. Bütün bunları birlikte başaracak, bütün güzellikleri birlikte kazanacağız” diye konuştu.

10 bin 324 kişiyle değerlendirme

Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Bayhan da toplantı kapsamında ‘Bursa 2026 Şehir Tasavvuru’ başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Şehrin farklı bölgelerinde görev yapan esnaf, Büyükşehir Belediyesi yöneticisi, protokol/STK temsilcisi, mahalle muhtarları ve vatandaş toplam 10 bin 324 kişiyle Bursa ile ilgili algı ve beklentilerini değerlendirmek amacıyla anket/mülakat çalışması gerçekleştirdiklerini belirten Bayhan, “Çıkan sonuçlara göre 4 farklı alanda odak grup toplantısı düzenledik. Bu toplantılarda, alanlarında konu hakimiyeti olan akademisyen, gazeteci, sosyolog, STK temsilcisi ve uzmanlarla yaptığımız değerlendirmeler sonucunda ortaya çıkan trafik ve ulaşım, şehir gelenekleri ve kentlilik bilinci, ekonomi, şehir ve iletişim konularından hareketle şehir tasavvurumuzu belirledik” şeklinde konuştu.