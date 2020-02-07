Bursa, 7.2 büyüklüğünde bir depreme hazırlıklı olmalı

07 Şubat 2020

BURSA (DÜNYA) - Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube Başkanı Engin Er, Bursa’yı etkileyecek 3 fay hattının bulunduğunu ve Bursa’nın yaşanması muhtemel 7.2 büyüklüğünde bir depreme hazırlıklı olması gerektiğini söyledi. Zemin etüdünün şart olduğunu vurgulayan Er, “Yapı Denetim Kanunu’muzun da revize edilmesi lazım. Bursa’da bina stokunun yüzde 60’ı kaçak. 1855 Depremini yaşayan Bursa, bunun tekrarı halinde ciddi tehlikeye maruz kalacak. Acilen önlemlerin alınması gerekli. Tedbir alınmazsa daha kötü bir tablo ile karşı karşıya kalmamız kaçınılmaz” dedi.

"Fay yasasına ihtiyaç var"

Acilen fay yasasına ihtiyaç duyulduğunu da belirten Engin Er, fay hatlarının hangi ilçeden, mahalleden, sokaktan ve parselden geçtiğinin santim santim haritasının olduğunu vurguladı. Er, “Türkiye'nin acil fay yasasına ihtiyacı var. Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından uygulandığı gibi fay hattı üzerine yapılaşma verilmemesi lazım. Ama belediyeler bu işi maalesef dikkate almamaktadır. 150 yılı geçmiş Bursa fayı üzerindeki gerilim artmış durumdadır. Marmara denizinin içinde sismik boşluk mevcuttur. Buralarda oluşabilecek depremlerden de Bursa etkilenecektir. İmar planlarını yeniden revize etmemiz lazım” diye konuştu.