Bursa, “akıllı şehircilik” yatırımlarına odaklandı

04 Ekim 2019

Esra ÖZARFAT

Şehirleşme ve hızlı nüfus artışıyla birlikte artan sorunların çözümü noktasında yerel yönetimlere önemli görevler düştüğünü belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, gelişen teknoloji ile birlikte şehir çözümlerinin önemine işaret etti.

Yerel yönetim çözüm yollarının çağın gerekleriyle uyum içerisinde olması gerektiğini, daha kaliteli bir hayatın ‘akıllı şehir’ kavramıyla birçok noktada kesiştiğini vurgulayan Aktaş, “Akıllı bir şehir, şehre dair ve küresel sıkıntılara hızlı bir şekilde cevap vermeli. Ulaşımı, enerjiyi, sağlık hizmetlerini ve atıkları ‘dijital teknolojilerden istifade ederek’ yönetmeliyiz. Bu hizmetleri sürdürebilir ve verimli şekilde sunmalıyız. Şehrin sakinlerini dinlemeli, onların taleplerini dikkate almalıyız. İnsan faktörü asla ihmal edilmemeli, hizmetin kim için üretildiği unutulmamalıdır. Hedefin insanlara daha iyi bir hayat sunmak olduğu gerçeği görmezden gelinmemeli” dedi. Bu kapsamda bir ilke imza atarak, Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Dairesi Başkanlığı’nı kurduklarını hatırlatan Aktaş, “Bursa’yı gelecek taşıyacak projelerde ‘akıllı şehircilik’ yatırımlarına ağırlık verdik. Bu alandaki çalışmaların meyvelerini de toplamaya başladık” diye konuştu.

Bu vizyon ile birlikte Birleşik Krallık Refah Fonu “Geleceğin Şehirleri” programı kapsamında Temmuz 2018 tarihinden itibaren çalışmalara başladıklarını ifade eden Aktaş, “Projenin birinci fazında program yürütücüsü BM Habitat ile “Bursa Akıllı Şe

hir Projesi” ve “Bursa İçin Sürdürülebilir Kentsel Dönüşüm Modeli” projelerini hayata geçirmek adına proje metinleri hazırlandı. Dünyada 10 ülke ve 19 şehri kapsayan Birleşik Krallık Hükümeti tarafından verilen Refah Fonu’na Türkiye’den İstanbul ve Ankara ile birlikte Bursa da yer aldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye için ayrılan 10 milyon Pound bütçeden Akıllı Şehir ve Kentsel Dönüşüm temalı 2 proje için 3.2 Milyon pound (yaklaşık 22 milyon TL) hibe almaya hak kazandı” açıklamasını yaptı.

Atık yönetiminde akıllı belediyecilik

Aktaş, evsel atıkların sağlıklı bir şekilde bertaraf edilmesi için sürdürdükleri çalışmalarla ilgili de bilgi verdi. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Katı Atık Düzenli Depolama Alanlarında Türkiye’de ilk online başvuru ve kantarla entegre hızlı geçiş sistemine geçildiğini dile getiren Aktaş, “Bu sistemle birlikte atık sahipleri gönderdikleri atıkların sahaya giriş çıkış bilgilerini anlık olarak takip edebilmekte, tonajlarını görüntülenebilmekte ve istenilen tarihler arasında yapmış oldukları döküm kayıtlarına kimlik bilgilerini girerek ulaşabilmektedirler. Türkiye’de Katı Atık Düzenli Depolama Alanlarında ilk olan bu sistem ile zaman kaybının önüne geçilerek daha verimli bir çalışma ortamı sağlanmış, sistem ile birlikte kaçak/kayıp geçiş yapabilecek tüm ihtimaller ortadan kaldırılarak getirilen ve depolanan atıklar tam anlamıyla kontrol altına alınmıştır. Atık depolama alanına gelen araçlara ait tüm bilgiler ise daha sonra yapılacak çalışmalarda kullanılmak üzere veri tabanına anlık olarak kaydediliyor” şeklinde konuştu.