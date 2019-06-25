“Bursa, Anadolu’ya açılma stratejimizin önemli bir halkasıdır”

25 Haziran 2019

BURSA (DÜNYA) - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı iş birliği protokolü çerçevesinde şimdiye kadar 11 ilde ‘Tüm Yönleriyle Yalıtım Seminerleri’ni düzenlediklerini belirten İZODER Yönetim Kurulu Başkanı Levent Pelesen, “Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz seminerlerin gördüğü yoğun ilgi, Anadolu’ya açılma stratejisinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Bursa da bu stratejimizin en önemli halkalarından biridir. Gerçekleştireceğimiz seminerle amacımız, yalıtım sektörünün tüm bileşenlerini ve taraflarını bir araya getirerek, yalıtım bilincini artırmak ve farkındalık yaratmaktır” dedi.

İZODER (Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği), ‘Tüm Yönleriyle Yalıtım Seminerleri-Bursa’yı; Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü işbirliği ile 27 Haziran Perşembe günü Bursa Almira Otel’de düzenliyor. Seminere, kamu ve sektör temsilcileri ile alanında uzman isimler konuşmacı olarak katılıyor.

Bonus, Filli Boya/Capatect, İzocam, Mardav, MegaBoard, ODE, Onduline, Terrawool, Weber sponsorluğunda düzenlenen seminerde; öğretim üyeleri, mimar, mühendis ve STK temsilcilerinden oluşan sektörün tüm bileşenleri ve tarafları bir araya gelecek.