Bursa Archifest sona erdi

21 Ekim 2019

BURSA (DÜNYA) - Podyum Park Sanat Mahal’de iki gün süreyle devam eden ve çeşitli atölyeler, onlarca söyleşi ve birçok serginin yer aldığı 2. Bursa Archifest, gerçekleştirilen ödül töreniyle sona erdi.

Mimarlar Odası Bursa Şubesi Başkanı Ömer Faruk Şahin, Blum Avusturya Türkiye Sorumlusu Marcel Schreiner, Blum Türkiye Genel Müdürü Tülin Çer, JAB Bursa Temsilcisi Nezih Bağcı’nın yanı sıra çok sayıda mimar, sektör paydaşı ve öğrencilerin hazır bulunduğu törende; festivalin sponsorları Blum ve JAB tarafından düzenlenen yarışmalarda dereceye girenler ile Bursa Archifest Mimarlık Yıllığı Seçkisi’nde başarılı olanlara çeşitli ödüller ve plaketler takdim edildi.

‘Blum Açık Mutfak Ödülleri’nin kazananları olan Dilan Domaç ve Beste Gülşen Çamlıyurt Venedik Bienali Seyahati kazanırken; JAB Anstoetz Moodboard Yarışması’nın birincileri Alperen Teke ve Ahmet Doğan da Antalya seyahati hakkını elde etti.

Törende konuşan Mimarlar Odası Bursa Şubesi Başkanı Ömer Faruk Şahin, festivalin gerçekleşmesinde katkısı bulunanlara, konuşmacılara, katılımcılara ve misafirlere teşekkür etti. gelecek yılki festivalin çalışmasına en kısa sürede başlayacaklarını belirten Şahin, festivalin kapsamının her yıl genişlediğini, önümüzdeki yılki etkinliğin daha büyük sürprizlerle geleceğini müjdeledi.