Bursa Barosu ‘Zorunlu arabuluculuk kalksın’ dedi

28 Ocak 2019

BURSA (DÜNYA) - Av. İsmail İşel, uygulamada anlaşma oranının Bursa’da yüzde 20’lerde kaldığını, açılan davaların da belli bir oranda azalmış olmasının olumlu düşünmeye yetmeyeceğini vurguladı. İşel, “Hak ve hürriyetlere sınırlama getirdiği Anayasa Mahkemesi tarafından da kabul edilmiş olan, taraflara, hazineye ve topluma ağır maddi külfetler yükleyen zorunlu arabuluculuk uygulamasından dönülerek, 7036 sayılı kanundan önce olduğu gibi arabuluculuk başvurusunun ihtiyari şekilde devam etmesi gerekmektedir” dedi.

İsmail İşel, 31 Aralık 2018 tarihi itibariyle bir yılda toplam 354 bin 333 arabuluculuk başvurusu yapıldığı, bunun 234 bin 327’sinin anlaşmayla sonuçlandığını, 104 bin 272’sinde ise anlaşma sağlanmadığı, 15 bin 734 başvurunun ise halen müzakere masasında olduğunu dile getirdi. 2017 yılında iş mahkemelerinde 210 bin dava açılmasına karşın 2018 yılında açılan dava sayısının sadece 92 bin 482 olduğunu belirten İşel, “Bu verilere göre her 10 işçi-işveren uyuşmazlığından neredeyse 7’sinin anlaşmayla bitmiş olduğu anlamı çıkmaktadır ki, bu oran gerçekten de oldukça yüksek ve bizim için bir o kadar da şaşırtıcıdır” diye konuştu.

Anlaşma oranı yüzde 20’lerde

Bursa iş mahkemelerine açılmış dava sayısının 2016 yılında 7 bin 669, 2017 yılında ise 7 bin 723 olduğunu kaydeden İşel, 2018 yılında bu sayının 6 bin 152 olduğunu söyledi. Bursa’da 2018 yılında açılan iş davaları sayısında önceki yıllara göre sadece yüzde 13 civarında düşüş olduğunu dile getiren İsmail İşel, “2018 yılı içinde Bursa Arabuluculuk Bürosu’na yapılan başvuru sayısı 12 bin civarında olmuş ve bunlardan sadece 2 bin 800’ü anlaşma ile sonuçlanmıştır. Buna göre Bursa’daki arabuluculuk görüşmelerinde anlaşma oranı yüzde 20’lerde kalmıştır. Bursa’ya ilişkin somut verilerden anlaşıldığı üzere, zorunlu arabuluculuk kapsamındaki anlaşma oranı yüzde 20’ler seviyesinde kalmış, açılan dava sayıları açısından ise sadece yüzde 13 civarında bir düşüş ortaya çıkmıştır” değerlendirmesini yaptı.