Bursa Belediyeler Birliği’nde Dündar güven tazeledi

17 Mayıs 2019

BURSA (DÜNYA) - Bursa Belediyeler Birliği olağanüstü seçimli kongresini gerçekleştirdi. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar beşinci kez başkan seçilerek güven tazeledi. Bir otelde gerçekleştirilen toplantıya Bursa’daki 17 ilçenin belediye başkanları ve meclis üyeleri katıldı.

Kapalı usul yapılan seçimlerde yeniden başkanlığa seçilen Bursa Belediyeler Birliği Başkanı Mustafa Dündar, “Bursa Belediyeler Birliği, belediyelerimizin talepleri doğrultusunda eğitim çalışmaları yapan bir kuruluştur. Bizler bu birlikle önemli işlere imza attığımıza inanıyoruz. Bunların en başında yılda 2 defa eğitim çalışmaları yapıyoruz” dedi.

Belediye başkanlarının çalışmalarında, uygulamalarında bazı sorunlarla karşılaştıklarını ifade eden Dündar, “Bu sorunların hep birlikte tartışılmasına zemin hazırlamış oluyoruz. Belediyecilik bir okul değildir. Günlere göre farklı sorunlar ortaya çıkabilir. Bunların çözümü noktasında bazen yasa bunu yapın veya yapmayın demiyor. Dolayısıyla bir tecrübe paylaşımı söz konusu oluyor” diye konuştu.

Sayıştay ve bakanlıklardan gelen uzmanların katılımıyla farklı konularda seminerler düzenlediklerine dikkat çeken Dündar, “Bu seminerlerle yaşanan sorunlar açıklığı kavuşuyor. Vatandaşlara olan hizmetlerimizi de rahat bir şekilde yapabilmiş oluyoruz. Bugün olağanüstü kongremizi yaptık ama önümüzdeki ay olağan kongremizi gerçekleştireceğiz. Burada eski arkadaşlarımız çok az. Yeni seçilen arkadaşlarımız var. Önümüzdeki toplantıda belediye kendi içinde bunu yapmış olmakla birlikte bizler de belediyeyi tanıyacak toplantı yapmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Yapılan seçim sonucunda Bursa Belediyeler Birliği Başkan Vekilleri, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İznik Belediye Başkanı Kaan Mehmet Usta, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt oldu. Birlik encümen üyeliklerine ise İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin ve Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık seçildi.