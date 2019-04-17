Bursa Bilim Festivali’ne rekor başvuru

17 Nisan 2019

BURSA (DÜNYA) – Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) işbirliğinde Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’nin (Bursa BTM) ev sahipliğinde Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nın destekleri ile gerçekleştirilen Türkiye’nin en büyük bilim festivali 8. THY Science Expo bu yıl da binlerce bilim meraklısını ağırlamaya hazırlanıyor.

Bursa’yı dünyaya tanıtan festivalin bu yılki teması “Dijital Türkiye” olarak belirlendi. 2 – 5 Mayıs tarihlerinde yerli ve milli üretim ile nitelikli işgücüne destek vermek hedefiyle TÜYAP Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan festivalin proje yarışmalarına Türkiye’nin dört bir yanından rekor başvuru geldi. Çocuk Mucitler (10-13 yaş), Genç Mucitler (14-17 yaş), Usta Mucitler (18 yaş ve üstü) kategorilerinde düzenlenen ve 111 bin lira para ödülünün dağıtılacağı yarışma kategorilerine Edirne’den Kars’a başvuru yapan bine yakın proje sahibi “bu yarışta bende varım” dedi.

8. THY Science Expo proje yarışmalarının sponsorluk başvuruları da sürüyor. Proje yarışmalarında finale kalan 50 proje, Bursa Bilim Festivali süresince sergilenmeye hak kazanacak. Türkiye’nin en büyük bilim festivali olma niteliği taşıyan organizasyonda proje yarışmalarının yanı sıra İnsansız Hava Araçları ve Drone (Tasarla Yap Uçur), Meslekler Yarışıyor ve 3 boyutlu tasarım yarışmaları da gerçekleştirilecek.

Hedef 200 bin ziyaretçi

Firmaların üretimlerinde kullandıkları yeni teknolojilerin de tanıtılacağı festivalde özellikle çocukların kendi ilgi, kabiliyet ve kapasitelerini keşfettikleri atölye çalışmaları yapılacak. Bu yıl, festivalde ayrıca işinde uzman meslek erbapları ile şirket yöneticileri tecrübe ve deneyimlerini “Kariyer Kulübü” etkinliği ile gençlerle paylaşacak. 4 gün sürecek festivale Tayvan, Hollanda, Polonya ve İtalya’dan ekipler de katılacak. Geçtiğimiz yıl 195 bin kişinin ziyaret ettiği ve 91 bin 426 öğrencinin bilimsel atölye çalışması gerçekleştirdiği etkinlikte hedef, 100 bin atölye çalışması ve 200 bin ziyaretçi.

Bursa’nın marka etkinliği

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ‘yerli ve milli üretim’, ‘nitelikli işgücü’ üzerinde özellikle durduklarını belirterek, “Son dönemlerde bu konunun önemi bir kez daha ortaya çıktı. Yerli ve milli kullanımının üretimin tüm alanlarına yayılmasının hedefliyoruz. Eğitim, özendirme ve bilinçlendirme çok önemli. 7’den 70’e herkesi bilimi sokağa indiren festivalimize bekliyoruz” dedi.