Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'na BTSO desteği

30 Eylül 2019

Esra ÖZARFAT

BURSA - “BTSO Katkılarıyla Sesimiz Daha Güçlü” sloganıyla yapılan tanıtıma BTSO Başkanı İbrahim Burkay, Bursa Filarmoni Derneği Başkanı Ömer Kızıl, Başkan Yardımcısı Mehdi Kamruz ile Bursa Senfoni orkestrası Müdürü Zeycan Kaya katıldı.

BTSO Başkanı Burkay, Bursa’nın ekonominin her alanında Türkiye’de öncü bir kent olma kimliğini sürdürdüğünü vurguladı. “Kalkınmışlıkla gelişmişlik arasındaki farkı kapatmamız gerekiyor” diyen Burkay, BTSO olarak kentin ekonomik büyümesinin yanı sıra toplumu ayakta tutan kültür ve sanat faaliyetlerine de destek olmaya devam ettiklerini dile getirdi. Burkay, AKKM salonlarının akustik kabuk ile tamamlanarak Türkiye’deki sadece fiziki değil, akustik anlamda da en iyi salonlarından biri haline geldiğine işaret etti. Bursa Filarmoni Derneği Başkanı Ömer Kızıl da BBDSO 2019-2020 sezonunun 3 Ekim Perşembe akşamı başlayacağını duyurdu. Kızıl, 80 kişilik kadrosuyla Bursa Bölge Devlet Senfoni orkestrasının Türkiye’deki 6 devlet senfoni orkestrası içinde en başarılı ve biletli seyircisi en fazla olan orkestra olduğuna dikkat çekti. Ömer Kızıl, orkestranın yılda ortalama 750 biletli seyirciye 30’dan fazla konser verdiğini aktardı.