Bursa Büyükşehir Belediyesi ‘Yeşil Bursa’ için düğmeye bastı

08 Haziran 2020

Esra ÖZARFAT/BURSA

Kontrollü normalleşme kapsamında ulaşımdan, çevreye, sosyal ve kültürel hayatın yeniden düzenlenmesinden yerel ekonominin geliştirilmesine kadar pek çok alanda ‘Normalleşme Eylem Planı’nı hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, sağlıklı bir gelecek için de atık yönetimi ve altyapı yatırımlarına ağırlık verdi. Bursa ölçeğinde her gün toplam 3 bin 500 ton evsel nitelikli katı atık oluştuğunu dile getiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Entegre Katı Atık yönetim planının hazırlanmasına yönelik çalışmalara başladıklarını duyurdu. İnegöl, Yenişehir ve İznik ilçelerinin atıklarının bertaraf edildiği İnegöl Katı Atık Düzenli Depolama sahasında mekanik ayırma, biyolojik proses ve atıktan türetilmiş yakıt üretiminin hedeflendiği tesis yatırımına yönelik ihalenin yapıldığını, bu doğrultuda çalışmalara başlandığını anlatan Aktaş, ara istasyon ile atık miktarının yaklaşık yüzde 40 oranında azalacağını, atıktan enerji üretimi yapılacağını belirtti. Yaklaşık 130 milyon TL’lik yatırımla her iki alanda toplam 12,2 MW elektrik üretimi gerçekleşecek ve 60 bin konutun elektrik ihtiyacı karşılanacak. Öte yandan merkeze uzak 29 depolama alanında 25’i kapatılarak kente 325 bin metrekare yeşil alan kazandırıldı.

Kaçak olarak dökülen hafriyatların önüne geçmek için il genelinde 28 adet hafriyat depolama sahası oluşturulduğunu dile getiren Başkan Alinur Aktaş, kaçak dökümlerin hem havadan hem de karadan takip edildiğini vurguladı. Bursa’da son 100 yılın en kurak 5’inci yılının ve son 75 yılın ise gün olarak en sıcak Mayıs ayının yaşadığını vurgulayan Aktaş, Çınarcık Barajı’yla ilgili projelerin DSİ tarafından hazırlandığını, 300 milyon TL’lik projenin 6 ayda tamamlanacağını, 2050 yılına kadar Bursa’da su sıkıntısı çekilmeyeceğini ifade etti.

İçme suyu için 400 milyon liralık yeni yatırım

Son iki yılda 7 ilçede toplam maliyeti 305,4 milyon lira olan Atıksu Arıtma Tesisi açtıklarını belirten Alinur Aktaş, kaliteli ve kesintisiz içme suyu temini için de yaklaşık 400 milyon liralık yeni bir yatırım yapacaklarını duyurdu. Alinur Aktaş, çalışmaların bitiminde şebeke hatlarının merkezi SCADA sistemine bağlanarak, etkin ve verimli bir biçimde kontrol altına alınacağını aktardı. Bursa’da ‘COVID 19’ salgınıyla birlikte mayıs ayında su tüketiminde yüzde 20’ye yakın bir artış gözlendiğini ifade eden Başkan Aktaş, şehrin muhtelif noktalarında 50 adet su kuyusu açtıklarını söyledi.

Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’nin çevresinin açılması için yıkımlara başlayacaklarını ve ilk kazmayı temmuz ayında vuracaklarını kaydeden Alinur Aktaş, bölgedeki yıkımı 2020 sonuna kadar tamamlayacaklarını, gerekli imalatlara da 2021’de başlayacaklarını duyurdu. Aktaş, Cumhuriyet Caddesi’ndeki T3 tramvay hattını da kaldırarak bölgeyi tamamen yayalaştıracaklarını bildirdi.

Ulaşımda normalleşme başladı

Pandemi döneminde 110 bine düşen günlük yolcu taşıma rakamının geçen hafta itibariyle 320 bine ulaştığını belirten Alinur Aktaş, BUDO seferlerinin de başlayacağını söyledi. Alinur Aktaş, yaklaşık 1 milyar liraya mal olacak Emek Şehir Hastanesi metro hattının inşaatının bakanlık tarafından yapılacağını ve sürecin yakın zamanda başlayacağını da hatırlattı. Aktaş, “Sabiha Gökçen’e giden otobüslerimiz seferlere başladı. T1 ve T3 kapalı durumda. T1 ile ilgili 21 Haziran’a kadar bakım süreçleri var. Sinyalizasyon optimizasyon çalışması sürüyor. Eylül ayı gibi o da başlayacak. Toplu ulaşımda yüzde 40 avantajı yaşayacağız. Bekleme süresi 3,5 dakikadan 2 dakikaya düşecek. Otobüs sayısını 500’e çıkaracağız. Toplu ulaşımda iyileştirme devam ediyor” dedi.

QR kodlu dönem

Hayatın her alanında temasın minimize edilmesi noktasında teknolojik imkanları da en iyi şekilde kullanacaklarını dile getiren Başkan Aktaş, “Metroda, otobüslerde, otoparklarda QR kodlu ödeme sistemine geçilecek. Bu sistem, pilot olarak Hayvanat Bahçesinde, Temmuz ayında Bursaray’da ve Eylül ayında da otobüslerde hayata geçecek” dedi. BURFAŞ’ın kafe ve restoran hizmetlerinde de QR kodlu menüler sunulacak.

Mesai saatlerinde değişim teklifi

Başkan Aktaş, Bursa trafiğinin rahatlaması için mesai saatlerinde değişim teklifini yeniden gündeme getirdi. Alinur Aktaş şunları söyledi, “Mesai saatlerini çeşitlendirmemiz lazım. Bizim 18 tane Organize Sanayi Bölgemiz var. Ana yükü çeken şehrin batı noktasında böyle bir yapılandırma için saatlendirme planlaması için acilen harekete geçmemiz gerekiyor.” Aktaş, karayollarında can ve mal güvenliğini sağlamak, trafik ihlallerini ortadan kaldırmak ve düzenli bir trafik akışı tesis etmek için projelendirilen Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS) ile ilgili protokolü de İl Emniyet Müdürlüğü ile imzaladıklarını hatırlattı.

Yerel Ekonomik Gelişim Şube Müdürlüğü kurulacak



1 Haziran itibariyle başlayan kontrollü normalleşme süreciyle ilgili olarak 4 ayı kapsayacak bir eylem planı hazırladıklarını da ifade eden Alinur Aktaş, planın ulaşımdan sosyal hayata, ekonomiden kırsal kalkınmaya kadar 188 alt başlığı içerdiğini söyledi. COVID-19’un yerel ekonomik etkisini yumuşatmaya yönelik Yerel Ekonomik Gelişim Şube Müdürlüğü kurulmasını sağlayacaklarını anlatan Aktaş, “Kentimizde istihdamın sürdürülebilir olmasını destekleyeceğiz. BESOB, BTSO ve BEBKA gibi konunun asıl muhatapları ile yeni istihdam alanlarının oluşturulması ve COVID-19 süreci gibi durumlarda esnafın daha dirençli olmasına yönelik faaliyetler yürüteceğiz” açıklamasını yaptı. Aktaş, Mart ayından bu yana sokağa çıkma yasaklarını fırsata dönüştürüp, 80 bin ton asfalt kaplama çalışması yaptıklarını, 17 ilçede de altyapı çalışmalarının kesintisiz devam ettiğini anlattı.