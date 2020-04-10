Bursa Büyükşehir, maske ihtiyacını üreterek karşılıyor

10 Nisan 2020

Esra ÖZARFAT

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (BUSMEK), önlük ve maske üretim atölyesinde üretime başladı. Çift vardiyada 26 kişinin görev yaptığı tesiste, günlük 10 bin maske üretiliyor. Aynı zamanda cerrahi müdahale önlüğünün de imal edildiği atölyeden çıkan ürünleri öncelikle kendi ihtiyaçları için kullanacaklarını belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kapasitenin artmasıyla birlikte diğer kurum ya da kişilere de maske desteğinde bulunabileceklerini söyledi. Aktaş, salgınla birlikte ortaya çıkan maske ihtiyacının Bursa’da da arttığını ifade etti.

İlk etapta ‘satın alma yoluyla’ temin ettikleri maskeleri, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde ve toplu taşıma araçlarında değerlendirdiklerini, daha sonra değişen şartlara bağlı olarak bir üretim tesisi kurma kararı aldıklarını belirten Aktaş, “Hemen arkadaşlarımızla birlikte, bir sanayici ağabeyimizin de desteğiyle lazer kesim makinesi satın aldık. BUSMEK’teki öğretmenlerimiz, çalışanlarımız elini taşın altına koydu. Günlük 10 bin adet olarak üretime başladık. Arkadaşlarımız işletmemizde, maskelerin yanı sıra cerrahi önlük de hazırlıyor. Sağlık çalışanlarımıza, evde bakım ve mezarlıklar şube personelimize bu konuda destek vermiş olacağız” diye konuştu. Maske üretiminin salgın dönemi sonrasında da süreceğini belirten Aktaş, yıllık 150 bin adet maske ihtiyacının ilgili atölye eliyle giderileceğini vurguladı.

İhtiyaç sahibi vatandaşlar için hazırlanan erzak ve hijyen kolilerinin sevk ve idaresinin Bursa Ekmek ve Besin Sanayi ve Ticaret AŞ (BESAŞ) tarafından yapıldığını ifade eden Aktaş, paketlenen ve 13 kalemden oluşan, 16.5 kilogram ağırlığındaki gıda kolilerinin 142 TL değerinde olduğunu, bunun yanında 60 liralık da hijyen kolisi teslim ettiklerini anlattı. Erzak ve hijyen kolilerinin yanı sıra pazar filelerini de boş bırakmamak için Tarım AŞ bünyesinde harekete geçtiklerini dile getiren Alinur Aktaş, 9 ayrı kalemde 13 kilogramlık filelerin her gün ihtiyaç sahiplerinin adreslerine teslim edildiğini söyledi.

Aktaş, ‘Sıfır atık, sıfır kayıp’, ‘Tedbir var, panik yok. Ellerimizi nasıl yıkamalıyız?’ yazılı fileler içerisine doldurulan ‘antioksidan özelliğe sahip’ mevsimsel sebzelerin 65 yaş üstü, işsiz ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara dağıtılmak üzere her gün düzenli olarak Büyükşehir Belediyesi’nin BUSKİ’deki aktarma merkezine gönderildiğini, malzemelerin vatandaşların evden çıkmalarını engellemeye ve 10 günlük mutfak ihtiyacını gidermeye yönelik hazırlandığını bildirdi.

KÜLTÜREL ETKİNLİKLERİ ONLİNE’A TAŞIDI



Vatandaşların evlerinde daha kaliteli zaman geçirmesini hedefleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, online hizmetlerle Bursalılara farklı alternatifler sunuyor. Alinur Aktaş, “Müzelerin sanal ortamda ziyaret edilmesi, online kütüphane hizmetleri, Bilim Teknoloji Merkezi'nin online atölye çalışmaları, ünlü isimlerin de katıldığı online bilgi yarışması, internet üzerinden tiyatro ve hayvanat bahçesinin online takip edilmesi gibi faaliyetlerle Bursalılar evlerinde daha keyifli zaman geçirebiliyor” dedi. Belediye iştiraklerinden Bursa Kültür AŞ’nin de bir ilke imza attığını ifade eden Aktaş, “Bursa’nın tarihi ve kültürel özelliklerini de içeren, kurgusu, içeriği ve tasarımı ile Türkiye’nin ilk yerli şehir oyunu ‘Bilgin Bursa’yı çıkardık” dedi.

“BU SIKINTIYI EN HAFİF HASARLA ATLATACAĞIZ”



Koronavirüsle mücadele noktasında Bursa olarak ilk günden beri yoğun bir çaba sarf ettiklerini vurgulayan Alinur Aktaş, “Gerek kamu binaları gerekse toplu alanlar, camiler, metro ve otobüsler seri şekilde sürekli olarak dezenfeksiyon işlemlerine tabi tutuldu. Hâlâ bu çalışmalara devam ediyoruz. Sokağa çıkma yasağına istinaden, 65 yaş üstü vatandaşlarımızın evlerine sıcak yemek ulaştırılması, onların ihtiyaçlarının giderilmesi ve daha birçok noktada üzerimize düşen görevi eksiksiz yerine getiriyoruz. Bu çalışmalar, nisan ayı boyunca hummalı bir şekilde devam edecek. Sürecin uzayıp uzamayacağını bilmiyoruz. Belediyemiz güçlü. Bursalı hemşerilerimizi mağdur etmeden, bu sıkıntıyı en hafif hasarla atlatacağız” dedi.