Bursa Büyükşehir ve BTSO işbirliğini ‘ortak akıl’ ile güçlendiriyor

16 Ocak 2018

BURSA (DÜNYA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), şehrin başta ticaret ve sanayi olmak üzere her alanda kimliğini güçlendirmek için ortak akıl vizyonuyla hareket ediyor.

BTSO Başkanı İbrahim Burkay, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı ağırladı. İstişare toplantısında konuşan Aktaş, Bursa’nın katma değerli üretim ve ihracatta marka olduğunu söyledi. BTSO’nun ‘Bursa Büyürse Türkiye Büyür’ vizyonu ile kent ekonomisine ivme kazandıran önemli projelere imza attığını dile getiren Aktaş, BTSO ile birlikte kentin ticaret ve sanayi hayatına güç katacak adımlar atmaya devam edeceklerini dile getirdi. Aktaş, “Bursa’nın farklı dinamikleri ile bir araya gelerek şehrin nabzını tutmaya ve şehirde yapılacak çalışmalara yön vermeye devam ediyoruz. BTSO da şehir ekonomisine direkt etkisi olan aktif kurumlarından birisidir” dedi.

Bursa’nın mevcut potansiyeli ve tecrübesi ile Türkiye ekonomisinin büyümesine katkı sağladığını kaydeden Aktaş, kentin tüm dinamikleri ile ‘ortak akıl’ doğrultusunda Bursa’yı büyütmeyi sürdüreceklerini söyledi. Aktaş, “Tek bir hedefimiz var. O da Bursa’nın geleceğine yön vermek. Bursa’nın hak ettiği yere yükselmesini istiyoruz. Mutlaka araştırmalı ve dünyayı yakından takip etmeliyiz. Bu noktada BTSO’nun bütün projelerinin ana hedefinde ve özünde ekonomiyi geliştirmek var” şeklinde konuştu.

Burkay: Bursa’nın her alanda gelişmesi için adımlar atıyoruz

BTSO Başkanı Burkay da, Bursa’nın başta sanayi ve ticaret olmak üzere her alanda gelişmesi açısından adımlar attıklarını söyledi. BTSO olarak 4 yıllık süre zarfında 40’a yakın projeyi hayata geçirdiklerini kaydeden Burkay, Büyükşehir Belediyesi ve BTSO işbirliğiyle yürütülen projelerden bahsetti. BTSO olarak Bursa’nın fuarcılık alanında Türkiye’de lider şehir haline gelmesini istediklerini kaydeden Burkay, bu alanda dünyada marka olan şehirleri örnek aldıklarını dile getirdi. Yılda ortalama 3 milyon iş profesyonelini ağırlayan Frankfurt’un yanı sıra; Şangay ve Guangzhou gibi şehirleri rol model aldıklarını kaydeden Burkay, “İş dünyamızın dünyaya açılması için fuarcılık çalışmalarına önem veriyoruz. Üretim ve ihracat şehri olan kentimizin fuarcılıkta da marka olmasını hedefliyoruz. Dünyada bu işleri başaran şehirler var. Bursa’da da bu potansiyel var” ifadelerini kullandı.

Burkay, TÜBİTAK destekleriyle Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde geçen sene temeli atılan Gökmen Uzay Havacılık ve Eğitim Merkezi’ni ağustos ayında hizmete açmayı hedeflediklerini söyledi. Burkay, yine Büyükşehir Belediyesi ile sürdürdükleri Payitaht Çarşı Projesi ile de 7 asırlık çarşının cazibesini artırmayı hedeflediklerini vurguladı.