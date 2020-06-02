Bursa Büyükşehir’de çevre denetimleri için iş birliği

02 Haziran 2020

BURSA (DÜNYA) - Dere kenarları ve verimli tarım alanlarına kaçak olarak dökülen hafriyatların önüne geçmek için Bursa Büyükşehir Belediyesi’nce il genelinde 28 adet hafriyat depolama sahası oluşturuldu. Hafriyat atıklarını kontrollü döküm sahalarına getirenlerden ton başına 5,50 TL ücret alınırken, bu miktarı ödememek için atıkları kaçak yolla dökenlerin hem havadan hem de karadan takip altına alındığı bildirildi

UKOME kararıyla hafriyat taşıyan araçlara, uydu araç takip sistemine uyumlu, damper hareketlerine duyarlı GPS cihazı taktırılması zorunluluğu getirilirken, bugüne kadar bine yakın kamyon GPS’yle takibe alındı. 2019 yılında gerek uydu takibi gerekse saha denetimlerinde kaçak olarak hafriyat dökümü yaptığı tespit edilen 21 şahıs ve 17 firmaya toplam 5 milyon 259 bin 502 TL idari para cezası uygulandı. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından denetimlerde bu yılın ilk 5 ayında ise 10 kişi ve kuruma toplam 2 milyon 348 bin 952 TL para cezası uygulandı.

Şirket ve kuruluşlara 265 bin 497 TL para cezası

Bugüne kadar Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nca yürütülen denetimlerde yeni bir döneme geçildiği açıklandı. Çevre katliamıyla etkin bir mücadele hedefiyle denetim noktasında Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi, Zabıta Dairesi ve Burkent şirketi arasında güç birliği sağlandığı, her 3 birimin katılımıyla oluşturulan ekiplerin, haftanın 7 günü boyunca kesintisiz bir şekilde denetim yapacağı bildirildi. Denetimlerde, Taşıma İzin Belgesi olmayan hafriyat kamyonları ile izinsiz alanlara yapılan kaçak hafriyat dökümleri tespit edilerek çevre kirliliğine sebebiyet veren kişilere 88 bin 499 TL, şirket ve kuruluşlara ise 265 bin 497 TL para cezası uygulanacak.

"Kurallar sağlıklı gelecek için"

Daha yeşil, daha yaşanabilir Bursa için her bireyin üzerine düşen sorumluluklar olduğunu ifade eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Çevre konuşumdaki kuralların tamamı sağlıklı bir gelecek için. Bu kurallardan taviz vermemiz kesinlikle söz konusu değil. Denetimlerin daha etkin yapılması için sürece zabıta dairemizi ve Burkent şirketimizi de dahil ettik. Bu noktada kimsenin mağdur olmaması için çok küçük bedellerle bu işi halletmek varken, sırf ‘bedava yapayım’ diye hem çevreye zarar verildiğini hem de çok ağır cezai müeyyidelerin olduğunu hatırlatmak istiyorum.” dedi.