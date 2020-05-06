Bursa Büyükşehir’den çevre için 130 milyon liralık yatırım

06 Mayıs 2020

BURSA (DÜNYA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, belediye olarak Bursa’nın entegre katı atık yönetimi planını revize ettiklerini açıkladı. Bu doğrultuda yeni yatırımları hayata geçirmeye hazırlandıklarını belirten Aktaş, biri İnegöl’ün Yeniyörük diğeri de Hamitler-Yenikent’te bulunan iki adet düzenli katı atık depolama alanına sahip olduklarını söyledi. Kapasitesi dolmak üzere olan Yenikent depolama alanında yeni entegre tesis kurma imkanının bulunmadığını bildiren Aktaş, kademeli olarak Yenikent’ten çekilmeyi planladıklarını açıkladı. Alinur Aktaş, İnegöl katı atık depolama alanını ise entegre tesise dönüştüreceklerini ifade etti. Aktaş, “Çalışmalar tamamlandığında, İnegöl’de depolanacak katı atık miktarı yüzde 50 azalacak. Yenikent’te depolanacak çöp miktarında ise yüzde 35 azalma olacak. Şu anda İnegöl ve Yenikent düzenli depolama alanlarında metan gazından 12.2 megavat’lık elektrik enerjisi üretiliyor. Bu elektrik enerjisi yaklaşık 60 bin hanenin ihtiyacını karşılayacak seviyede. İnegöl’de yapılacak entegre tesisler ile birlikte üretilecek enerji, 25 bin konutun daha elektrik ihtiyacını giderecek” dedi.

Atıklar ayrıştırılarak değerlendirilecek

Entegre tesise dönüştürülecek İnegöl katı atık depolama alanında yapılacak fiziksel ve biyolojik ön işlem tesisleri ile sahaya gelen atıkların ayrıştırılacağını ifade eden Alinur Aktaş, “Ayrıştırılan cam, karton, kağıt, metal ve plastik gibi atıklar ekonomiye kazandırılacak. Kalorifik değeri yüksek olan atıklar, tesislerde işlenerek çimento fabrikaları için yakıta dönüştürülecek. İnegöl’deki katı atık tesisinden şu anda yıllık 8.5 milyon TL’lik gelir elde ediliyor. Çalışmalar tamamlandığında bu rakam yıllık 20 milyon TL’ye çıkacak. Bu şekilde, büyük ölçekli bir çevre yatırımını daha akılcı bir sistemle hayata geçireceğiz. Şehrin batısındaki çöp kamyonlarının neden olduğu trafik, gürültü ve görüntü kirliliği bir miktar azalmış olacak. Yüklenici firma tarafından inşa edilecek entegre tesis, yaklaşık 130 milyon TL’ye malolacak. Tesisin ilk aşaması, bu yılın sonunda tamamlanacak” diye konuştu.