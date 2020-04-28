Bursa Büyükşehir’in yardım eli sınırları aştı

28 Nisan 2020

BURSA (DÜNYA) – Korona virüs salgınının en az hasarla atlatılması amacıyla toplu taşıma araçları, kamu binaları ile vatandaşların yoğun olarak kullandığı açık ve kapalı alanlarda dezenfeksiyon çalışmalarını aksatmadan sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarıyla da toplumun tüm kesimini kucaklamaya devam ediyor. Bursa’nın 17 ilçesinde de özellikle sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile risk grubundaki kronik hastalığı bulunanlar, engelliler ve ihtiyaç sahiplerinin her zaman yanında olan Büyükşehir Belediyesi, kardeş şehirlerden gelen yardım taleplerine de sessiz kalmıyor.

Muş’a 700 koli erzak

Daha önce Kütahya’nın kardeş Emet ilçe Belediyesi’ne 200 koli erzak gönderen Büyükşehir Belediyesi’ne bir talep de Muş’tan geldi. Salgınla mücadelede ülke olarak topyekun bir mücadele verildiğini göz önünde bulunduran Büyükşehir Belediyesi, hazırlanan 700 erzak kolisini de ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere Muş Belediyesi’ne gönderdi.