Bursa Çimento’dan iş güvenliğinde sanal eğitim
Yeni uygulama ve teknolojileri eğitim süreçlerine dahil eden Bursa Çimento, iş sağlığı ve güvenliği eğitimini sanal gerçeklik gözlükleriyle yaptı. Eğitime katılanlar tehlikeli durum ve davranışların azaltılması konusunu sanal ortamda deneyimledi.
BURSA - İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini tüm çalışanların katılımıyla her yıl periyodik olarak gerçekleştiren Bursa Çimento Fabrikası, farkındalığı arttırmak amacıyla yeni uygulama ve teknolojileri eğitim kapsamına dahil ederek çalışanlarının davranışsal iş sağlığı ve güvenliği gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor.
İş güvenliğinin daima öncelikleri olduğunu belirten Bursa Çimento Fabrikası Genel Müdürü Osman Nemli “ Bu etkinlikte arkadaşlarımız sanal gerçeklik gözlükleri ile tehlikeli durum ve davranışların azaltılması, kaynak çalışmalarında iş güvenliği, doğru kişisel koruyucu donanım kullanımı konularında farklı deneyimler yaşadı. İnovatif eğitimlerimiz devam edecek” dedi.