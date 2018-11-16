Bursa ‘dijital dönüşümü’ konuşuyor

16 Kasım 2018

ZEHRA ORUÇ

BURSA - Medya Vadisi ve Sosyalink, KalDer Bursa Şubesi işbirliğinde düzenlediği Bursa Talks etkinliğinde, Bursa iş dünyasını buluşturuyor. Bursa Talks Etkinlik Platformu, KalDer Bursa Evi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, CDO Turkey İcra Kurulu Başkanı ve Dijital Stratejist Bülent Kutlu’yu ağırladı. Bülent Kutlu, katılımcılara dijital dönüşümün önemini anlattı.

‘Dönüşüme nasıl başlamalı?’ başlıklı bir sunum yapan Bülent Kutlu, dijital dönüşümde 100 projede yer aldığını; ancak pek çoğunda başarısız olduğunu anlatarak, “Şirketlerin bugün dijital dönüşümü, bir bebeğin 50 kere düşmesine rağmen yılmadan yürümeye çalışması ve sonunda başarması gibi asıl konusu yapması, içselleştirmesi lazım. Dijitalleşme tüm şirketleri, tüm sektörleri ilgilendirmeyebilir belki ama dijital dönüşüm Türkiye’deki her şirketi ilgilendirir” diye konuştu.

Dijital dönüşüme başlarken atılması gereken ilk adımın, yöneticilerin dijital stratejilerini belirlemesi olduğunu söyleyen Bülent Kutlu, “Aksi halde şirketin nereye gittiğini görmesi de dönüşümde başarılı olunup, olunmadığı da belirlenemez” dedi. Konuşmasında dijital liderlik, müşteri deneyimi, dijital kapasite ve strateji, dijital ekosistem başlıklarına da değinen Kutlu, ülkemizde, şirketlerin sadece dijital dönüşüm gerçekleştirerek satışlarında kayda değer artışlar yakalayabildiğinin de bilgisini verdi.

“Yeni kurulan şirketler köklü şirketleri değişime zorluyor”

Toplantının açılış konuşmasını yapan Bursa Talks Etkinlik Platformu Başkanı Özcan Yazıcı ise, teknoloji ve dijital dönüşüm süreçlerini odaklarına aldıklarını söyledi. Yazıcı, “Değişim tercih olmaktan çıkıyor, zorunlu hale geliyor. Yeni ekosistemde kurulan dijital şirketler, köklü şirketleri de değişime zorluyor. Bizim de hedefimiz, Bursa’nın şirket sahipleri ve üst düzey yöneticilerinin dijital dönüşüm sürecine yönelik farkındalığını artırmak” dedi.