Bursa doğal film platosu

30 Haziran 2019

BURSA (DÜNYA) – Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Konuşan Hayvanlar isimli çocuk filminin setini ziyaret etti. Bursa Hayvanat Bahçesi’nde gerçekleştirilen ve eğlenceli atmosferde süren çekimleri bir müddet izleyen Aktaş, yönetmen koltuğuna oturarak farklı bir tecrübenin sahibi oldu. Aktaş, set ziyaretinde minik oyuncularla da sohbet etti.

Başkan Alinur Aktaş, yaklaşık 100 kişinin görev aldığı ve 9 Ağustos tarihinde vizyona girmesi planlanan filmin setini ziyaret etmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti. Film sayesinde hem hayvanat bahçesinin güzelliğinin bir kez daha ortaya çıkacağını hem de bireylerdeki hayvan sevgisinin artacağını kaydeden Aktaş, “Bu film, ben inanıyorum ki benzer mekanların zihinlerde yer etmesi anlamında önemli araç olacak. Görev alan arkadaşlara şimdiden kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Bu vesileyle tüm hemşerilerimizi Bursa Hayvanat Bahçesi’ni görmeye davet ediyorum” dedi.