Bursa, EMITT'te değerlerini tanıttı

25 Ocak 2018

ZEHRA ORUÇ

İSTANBUL - Bursa; Bursa Valiliği, BEBKA, Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve seyahat acenteleri ile otelcilerin EMITT’te açtığı stantlarla tanıtıldı.

Standı ziyaret eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türkiye’deki en önemli fuarlardan birinde yer aldıkları stantta, kenti, kongre ve kültür turizmiyle tanıtmayı amaçladıklarını söyledi.

Öte yandan, yurt dışı fuarlarına katılımı da artırmaya odaklandıklarını belirten Aktaş, “Bursa, sanayi, tarih, kültür, tarım şehri ama bu özelliklerin hepsine birden sahip olmak ayrıcalık. Kongre ve kültür turizmi alanında da önemli bir altyapıya sahip. Otel yatırımlarımız var. 4 mevsim Uludağ mottosuyla bir yıl sonra Bursa'nın turizm geliri artacak. Bu yıl kongre ve kültür merkezinde yapacağımız 11 fuar ile tanınırlığımızı artıracağız” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa standını ziyaret eden Tataristan Cumhuriyeti temsilcisi Ayrat Gataullin’a kentin değerlerini anlatan hediyeler takdim etti.

Başkan Alinur Aktaş, ayrıca İstanbul Mobilya Fuarı’na (IMOB) katılan Bursalı mobilya firmalarını ziyaret etti.