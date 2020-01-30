“Bursa, en yüksek dış ticaret fazlası veren kent kimliğini koruyor”

30 Ocak 2020

BURSA (DÜNYA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Rumelili Yönetici İş Adamı ve Sanayiciler Derneği’nin (RUMELİSİAD) konuğu oldu. RUMELİSİAD Başkanı Ömer Kumova ve yönetim kurulu üyeleri tarafından ağırlanan Başkan Burkay, BTSO’nun kent ekonomisine kazandırdığı projeler ve çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Artık dünyada ülkelerin yerine bölgelerin ve şehirlerin yarıştığı yeni ekosistemde ortak akılla belirledikleri stratejiler ve hayata geçirdikleri projelerle Bursa ekonomisine değer kattıklarını dile getiren Başkan Burkay, ihracata dayalı kalkınma hedefleri doğrultusunda gerçekleştirdikleri UR-GE, Küresel Fuar Acentesi, Ticari Safari, Türk Ticaret Merkezi gibi örnek projeler sayesinde Bursa’nın 15 milyar dolarlık ihracat rakamını aştığını vurguladı. İbrahim Burkay, Ticaret Bakanlığı destekleriyle yürüttükleri UR-GE ve HİSER projelerinin de 30’a yükseldiğini ve 1.000’in üzerinde firmanın bu projelerden faydalandığını kaydetti. Başkan Burkay, Bursa’nın üretim zenginliğini oluşturan tüm alanlarda firmalara uluslararası alanda rekabet gücü kazandırmayı sürdüreceklerini söyledi.

15 alım heyeti organizasyonun 8’i Bursa’da yapıldı

Bursa’nın Türkiye’nin en çok Ar-Ge ve tasarım merkezine sahip kentlerden birisi olduğunu belirten Başkan Burkay, Bursa’da hali hazırda 160’a yakın Ar-Ge ve tasarım merkezinin faaliyette olduğunu vurguladı. Türkiye’nin en yüksek dış ticaret fazlası veren kentin Bursa olduğunu ifade eden İbrahim Burkay, Türkiye ekonomisinin lokomotifi Bursa’da sektörleri dünyanın dört bir yanından alıcılarla buluşturduklarını vurguladı. Başkan Burkay, “2019 yılı içerisinde Türkiye genelinde 15 alım heyeti organizasyonu gerçekleştirilirken, bu heyetlerin 8’ini Odamızın organizasyonunda Bursa’da firmalarımızla buluşturduk. BUTEKOM’da nano teknoloji, tekstil ve kompozit alanındaki mükemmeliyet merkezlerimizle yine ilklere imza atarken, MESYEB, BUTGEM ve Mutfak Akademi gibi projelerimizle de insan kaynağımızın niteliğini geliştiriyoruz” dedi.

Mekansal planlama vurgusu

Müreffeh bir ülke olmanın tek yolunun güçlü sanayi altyapısı olduğuna dikkat çeken Burkay, şunları kaydetti: “Marmara Havzası Türkiyemizin zenginlik üreten merkezi konumundadır. Bursa’nın mevcut planlamasında sanayi ve depolama alanları, 11 bin kilometrekarelik toplam yüz ölçümü içerisinde binde 8’lik alanı kapsamaktadır. Buna karşın sanayimizin kent ekonomisine sağladığı katma değer yüzde 46 gibi yüksek bir seviyeye ulaşmaktadır. AB ülkelerinde ise sanayi alanının payı toplam yüzölçümü içinde yüzde 2,5 iken sağlanan katma değer yüzde 14 seviyesinde bulunmaktadır. Bu örnekten hareketle Bursamızı ve bölgemizi mekansal planlama ve ölçek ekonomisine geçiş vizyonuyla yüksek teknolojili üretime dönük yeni nesil teşviklerin uygulama alanı olarak yeniden konumlandırmalıyız” ifadelerini kullandı. Başkan Burkay, Balkan kökenli Türk iş dünyası temsilcilerinin ürettikleri katma değerle birlikte Türkiye’nin gelecek hedeflerine katkı sağladığını belirterek, “Balkan kökenli iş insanlarımız, 650 yıllık köklü mazimizin bulunduğu Balkan ülkeleriyle son 15 yılda neredeyse 7 kat artan ticari ilişkilerimizin gelişmesinde önemli rol oynadı. BTSO olarak sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkilerin daha da güçlendirilmesi adına Balkanlarla aramızda köprü görevi üstlenen RUMELİSİAD ile birlikte çalışmalar yürütmeye devam edeceğiz.” açıklamalarında bulundu.

RUMELİSİAD Başkanı Ömer Kumova da, “Toplantımızda, sektörün gündemindeki meseleleri etraflıca paylaşma imkanı bulduk. Rumeli Girişim A.Ş olarak Ar-Ge’sini yapmakta olduğumuz stratejik öneme sahip ürünlerle ilgili bilgiler paylaştık. BTSO’nun başta TEKNOSAB olmak üzere kent ekonomisindeki dönüşümü gerçekleştiren çalışmalarını dinleme fırsatı bulduk. BTSO Başkanımız İbrahim Burkay ve ekibine Bursa’mıza ve ülkemize kattıkları değer için teşekkür ediyoruz” dedi.