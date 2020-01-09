“Bursa ev tekstilinde rekabetçiliğini güçlendiriyor”

09 Ocak 2020

BURSA (DÜNYA) - Bursalı firmalar, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) Küresel Fuar Acentesi Projesi kapsamında dünyanın en önemli fuar organizasyonlarını incelemeye devam ediyor. Son 7 yılda üyelerini 190’a yakın fuar organizasyonuyla buluşturan BTSO, yeni yılda ilk fuar programını ev tekstili sektörünün en önemli buluşmaları arasında gösterilen Almanya Frankfurt Heimtextil Fuarı’na düzenledi. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Küresel Fuar Acentesi’nin Bursa’nın ihracat odaklı büyüme hamlesine ivme kazandırdığını söyledi.

“Dünya liginde Bursa’nın başarısı artıyor”

Başkan Burkay, Küresel Fuar Acentesi’nin yanı sıra UR-GE ve Ticari Safari programlarının katkısıyla Bursa’daki ihracatçı firma sayısının son 7 yıllık dönemde 1.500’den fazla artış kaydettiğini dile getirdi. Heimtextil’de 111 Bursa firmasının yer almasının kentin dünya ligindeki güçlü konumunun bir ispatı olduğunu ifade eden Başkan Burkay, “Fuarda Türkiye’den 350’ye yakın firma yer alıyor. Türkiye’den en fazla stantlı katılım sağlayan kent 111 firma ile Bursa. Bursamız ev tekstili sektöründe hem Türkiye’de hem de dünyada en önemli oyunculardan birisi olmayı sürdürüyor” dedi.

“2020 hedefine ihracat rakamlarıyla ulaşacağız”

BTSO Başkanı Burkay, 65 ülkeden 3 bini aşkın yabancı firmanın yer aldığı Heimtextil Fuarı’nda Bursalı firmaların AR-GE ve tasarım ekipleriyle hazırladığı son koleksiyonları dünyadaki alıcılarla buluşturduğunu kaydetti. Yılın ilk fuarı olan Heimtextil’in tekstil sektörünün yeni ihracat bağlantıları kurması açısından önemli olduğunu kaydeden Başkan Burkay, “Fuarın üyelerimize ve sektör temsilcilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. 2020 yılında 50’ye yakın fuarı takvimimize aldığımız Küresel Fuar Acentesi projemiz ile de sektörlerimizin ihracat odaklı büyümesine destek olacağız” diye konuştu.