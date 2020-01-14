Bursa Fan Club’da Selim Yedikardeş dönemi

14 Ocak 2020

BURSA (DÜNYA) - Almira Otel’de yapılan Bursa Fan Club’ün 19. Genel Kurul Toplantısına Bursa Milletvekilleri Ahmet Kılıç, Refik Özen ve Erkan Aydın, geçmiş dönem milletvekili Hüseyin Şahin, Bursa Ticaret Borsası Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Bursaspor Başkanı Mesut Mestan, RUMELİSİAD Başkanı Ömer Kumova, Ankara Bursa Derneği Başkanı İsmet Kazancı, Dağ-Der Başkanı Yaşar Türk ve Bursa Fan Club Divan Kurulu Üyeleri katıldı.

Ahmet Ademoğlu’nun divan başkanlığında gerçekleştirilen Genel Kurulun açılışında konuşan 18. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ademoğlu, “30 yıllık bu dernekte 27 yıl görev aldım. Bu 27 yılın 20 yılında Başkan olarak görev yaptım. Bu dönemde örnek alınacak çok işler yaptık. Özellikle Dağ yörelerinde ve Balkanlarda önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Devletin kasasından tek kuruş almadan, okullarda kütüphaneler yaparken okullar yaptık; fidanlar dikerken ormanlar yaptık ve kentin sosyal yaşamına katkı sağladık” diye konuştu.

18. Dönem faaliyet raporu ile hesaplarının müzakere edilerek kabulünden sonra gerçekleştirilen seçimde Selim Yedikardeş’in başkanlığındaki Bursa Fan Club’ün yeni Yönetim Kurulu’nda; Sebahattin Göztepe ve Orhan Eren Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılıklarına, Mithat Usbay Genel Saymanlığa, Mustafa Pervan Genel Sekreterliğe, Oktay İlhan ile Ramazan Belki de Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildiler. Yönetim Kurulu yedek üyeliklerine Ali H. Ademoğlu, Mehmet Toplan, Feridun Özkaya, Nazmi Pekyörür ile Erdinç Sakder; Denetleme Kurulu asıl üyeliğine Levent Güzelkazzaz, Ömer Yumak ve Faruk Çağman, Denetleme Kurulu yedek üyeliğine de Orhan Oskan, Turgut Yavuz ve Metin İnhanlı seçildi.

“Aktif üye sayımızı arttırmak istiyoruz”

Bursa Fan Club’ın yeni başkanı Selim Yedikardeş, “Dernek faaliyetlerimize geçmişten aldığımız onurlu bayrağı aynı çizgi ve aynı istikamette daha yukarıya taşımaya ve dalgalandırmaya devam edeceğiz, bunu hep birlikte başaracağız. Çünkü biliyoruz ki, iyi bir gelecek bırakmak için planlı disiplinli ve daha çok çalışmalıyız. Bunun için de aktif üye sayımızı arttırmak istiyoruz” dedi. Bursa Fan Club’ın 30 yıldır Bursa’ya hizmet ettiğine işaret eden Yedikardeş, “Nüfusun artması, göçlerin hızla devam ediyor olması ve Bursa’ya her yıl ortalama 80 bin kişinin gelmesi ve genel bütçeden olması gerekenden daha az pay alınması bizleri çaprazda bırakıp, yerelde yönetenleri ve biz yaşayanları gerçekten zorlamaktadır. Bursa, şehirler yarışında uluslararası platformda dünya şehirleri ile turizmden tarıma, tarih ve kültürden sanayiye kadar yarışabilecek birçok misyona ve kabiliyete sahiptir. Bunları değerlendirmeliyiz. Belki de bunlar için özel çalışma grupları kurmalıyız. Biz Bursa için elimizden gelen maddi ve manevi özveriye hazırız” diye konuştu.