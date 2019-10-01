“Bursa, geleneğiyle geleceğe hazırlanıyor”

01 Ekim 2019

BURSA (DÜNYA) - Marmara Belediyeler Birliği (MBB) tarafından bu yıl ilki düzenlenen ve 2 yılda bir tekrar edilmesi planlanan Marmara Uluslararası Kent Forumu (MARUF), İstanbul Kongre Merkezi’nde başladı.

İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Salonu’nda gerçekleştirilen forumda konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, dünyada hızla artan şehirleşme oranına ve hızlı nüfus artışıyla ortaya çıkan sıkıntılara değindi. Bugün gelinen noktada şehir yönetimlerinin sorumluluklarının, cevaplanması gereken soruların ve çözülmesi gereken problemlerin nüfus artışına bağlı olarak sürekli büyüdüğüne dikkat çeken Başkan Aktaş, gelişen teknoloji ile birlikte şehir çözümlerine olan yaklaşımların da değiştiğini ifade etti. Yerel yönetim çözüm yollarının artık çağın gerekleriyle uyum içerisinde bulunduğunu, daha kaliteli bir hayatın ‘akıllı şehir’ kavramıyla birçok noktada kesiştiğini vurgulayan Başkan Aktaş, “Akıllı bir şehir, şehre dair ve küresel sıkıntılara hızlı bir şekilde cevap vermelidir. Ulaşımı, enerjiyi, sağlık hizmetlerini ve atıkları ‘dijital teknolojilerden istifade ederek’ yönetmeliyiz. Bu hizmetleri sürdürebilir ve verimli şekilde sunmalıyız. Şehrin sakinlerini dinlemeli, onların taleplerini dikkate almalıyız. İnsan faktörü asla ihmal edilmemeli, hizmetin kim için üretildiği unutulmamalıdır. Hedefin insanlara daha iyi bir hayat sunmak olduğu gerçeği görmezden gelinmemeli” dedi.

Bursa, fethin 700’üncü yılına hazırlanıyor

Başkan Alinur Aktaş, konuşmasında Bursa’nın bu anlamda yaptığı hazırlıklara da değindi. Bursa olarak Türkiye’nin hedeflerine ulaşması noktasında ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini ifade eden Başkan Aktaş, merkezi idare ile eşdeğer giden çalışmalar yanında kent için ayrı bir anlam içeren 2026 yılını da ana hedef olarak belirlediklerini vurguladı. Başkan Aktaş, “2026, Bursamızın fethinin 700. yılı. Bursamızı fethin 700. yılına taşıyıp, gelecek adına hemşerilerimizi umutlandıracak sürecin doğru yönetilebilmesi adına kapsamlı bir şehir tasavvuru çalışması gerçekleştirdik. Bu çalışmamızda ulaşımdan spora, kültürden sosyal hizmetlere, tarımdan sanayiye kadar geniş kapsamlı bir vizyon ortaya koymaya çalıştık. Tarihi değerleri ile öne çıkan Bursa’yı kimliğine yakışır yönetimle, daha doğrusu geleneksel dokusuna yaraşır şekilde fakat çağın gerekliliklerini de göz ardı etmeden geleceğe taşıyacağız” diye konuştu.