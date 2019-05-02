Bursa, gıda fuarında uluslararası statü hedefliyor

02 Mayıs 2019

Zehra ORUÇ

BURSA - Yalnızca profesyonel alıcılar ağırlayan fuarın açılış konuşmasını yapan Network Fuarcılık Genel Müdürü Hasan Eker, Türkiye’de yalnızca 15 şehirde gıda fuarının yapıldığını ve geçen seneye kadar Bursa’da da yapılmadığını belirtti. Türkiye gıda sektörünün yüzde 60 ila 70’ini karşılayan Bursa’da gıda fuarının önemine dikkati çeken Eker, “Bu yılki fuar katılımcı sayısı olarak geçen yıldan daha fazla. Gıda sektöründeki 50 firmayı profesyonel alıcılarla buluşturuyoruz. Amacımız, stant açan firmalarımızla toptancı müşterilerini bir araya getirmek. Ulusal markaların yanı sıra yerli üretici ve toptancıların da yer aldığı fuarımızı; İstanbul, İzmir ve Ankara ağırlıklı 500 alıcının ziyaret etmesini hedefliyoruz” dedi. Hasan Eker, bu yılki fuarın ulusal statüde olduğunu ifade ederek, “Hedefimiz uluslararası fuar düzeyine ulaşmak. Bu sene de birkaç yabancı alıcı ağırlıyoruz” diye konuştu. Sektörün doğru gelişmesi amacıyla fuarda ayrıca çeşitli panel, etkinlik ve yarışmalar da organize ettiklerinin bilgisini verdi.

“65 bin gıda denetimi yapacağız”

Fuarın açılışına katılan Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül de, tarım ve hayvancılık ile gıda sanayiinde öne çıkan Bursa’da 25 bin firmadan 4 bine yakının gıda sanayi firması olduğunu kaydetti. Tarımsal üretimle Bursa’nın ekonomiye katkısının 2018’de 8,3 milyar lira olduğunu belirten Aygül, gıdada güvenilirliğe de dikkat çekerek, “2018’de Bursa’da 46 bin gıda denetimi gerçekleştirdik. Bu yılki hedefimiz 65 bin denetim” dedi.

Sıcak satışın yapılmadığı, yalnızca tadıma izin verildiği fuar, 4 Mayıs tarihine kadar ziyarete açık olacak.