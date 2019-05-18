Bursa girişimciliğin merkezi

18 Mayıs 2019

BURSA (DÜNYA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Bursa Genç Girişimciler Kurulu Başkanı İbrahim Özmen, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda bir mesaj yayımladı.

Başkan Özmen’in yayımladığı mesajda, “Türkiye’nin 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşma yolunda biz gençlerin daha fazla girişimci olması, girişimciliğin yaygınlaştırılması için durmadan çalışacağız” dedi. İbrahim Özmen, Türkiye’de girişimciliği yaygınlaştırarak, yerli ve milli kalkınma hamlelerine fayda sağlayarak bu ülke için canını veren tüm şehitlere olan vefa borçlarını ödemek istediklerini ifade etti.

Özmen, “Türkiye; genç, çalışkan ve zeki insanların günümüz dünyasının gelişimi ve beklentilerini karşılayacak fikirlerini iyi birer girişime dönüştürebilecekleri ortam koşullarını yaratmayı kendine görev edinen TOBB Bursa Genç Girişimciler Kurulu, buradan doğacak yeni başarı hikâyeleri ile girişimciliğin iyi bir kariyer alternatifi ve ekonomiye katkının önemli bir yolu olduğunu göstermek istemektedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de söylediği; ’Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Bursa Genç Girişimciler Kurulu olarak, bugün ve bundan sonra atacağı adımlar ile tarihten bugüne girişimciliğin merkezi olan Bursa’da; girişimciliğin yükseltilmesi, yaygınlaştırılması ve özendirilmesi için elinden geleni yapacak ve gelecekte girişimcilik başkenti Bursa’dan dünyaya başarılı girişimci iş insanları kazandırmak için çalışacağız” dedi.