“Bursa, günü kurtaran değil, geleceği kurgulayan bir kent”

26 Eylül 2019

Esra ÖZARFAT

BURSA - Türkiye’nin kritik virajlardan geçtiği bir dönemde iş dünyası olarak ekonomideki hedeflere katkı vermeye devam ettiklerini ifade eden İbrahim Burkay, “Ülkemizin geleceğine güveniyoruz. Yatırım hedeflerimizden, üretimden ve ihracattan vazgeçme şansımız yok. Ürettikçe güçlenecek, güçlendikçe büyüyecek bir Türkiye için azimle çalışmaya devam edeceğiz. BTSO olarak iş dünyamızdan aldığımız güçle sektörlerimizin büyüme hamlesine destek sağlamayı sürdüreceğiz” dedi.

Başkan Burkay, Bursa’nın üretim merkezi kimliğiyle gerek sanayinin kent ekonomisine yüzde 46’ya ulaşan katkısı gerekse de 15 milyar dolara ulaşan rekor ihracatı ve 6 milyar dolarlık dış ticaret fazlasıyla Türkiye hedeflerinde lider bir konumda bulunduğuna işaret etti. İbrahim Burkay, Türkiye ekonomisinde kırılganlıkları geride bırakmanın yolunun Bursa gibi şehirlerin sayısını ve gücünü artırmaktan geçtiğini ifade etti.

Burkay, “Merkezinde Bursamızın bulunduğu Marmara Havzası’nın milli kalkınma hedeflerimize ulaşmamız adına önemli bir rol oynayacağı ortadadır. Ekonomi yönetimimiz aldığı tedbirler ve açıkladığı destek paketleriyle iş dünyamızın yanında olduğunu bizlere her dönemde hissettiriyor. Yüksek teknolojiye geçişimizde Ar-Ge ve inovasyon yatırımlarının artırılması, startupları büyütebilmek ve unicorn girişimler çıkarabilmek için melek yatırımcılık fonlarının teşvik edilmesi yeni ekonomi modelinde güçlü bir atılım sürecinin de belirleyicisi olacaktır. Bursa, iş dünyasının destekleriyle günü kurtarmak yerine geleceğini bugünden kurgulayan bir kent kimliğine kavuştu. Tüm güçlüklere rağmen kenti ve ülkesi için azimle çalışan tüm iş dünyası temsilcilerimizi yürekten kutluyorum” değerlendirmesini yaptı.