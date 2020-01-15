Bursa ihracatına KOSGEB desteği

15 Ocak 2020

BURSA (DÜNYA) - BTSO’nun talebi üzerine KOSGEB, Kuzey Amerika, Güney Amerika ve Avustralya kıtası ile Asya Pasifik ülkeleri için sunduğu destekleri 5 bin TL'den 10 bin TL'ye, Çin Halk Cumhuriyeti dahil diğer ülkeler için 3 bin TL'den 5 bin TL'ye yükseltti. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, “Sektörlerimizin dünyaya açılması amacıyla gerçekleştirdiğimiz Küresel Fuar Acentesi kapsamında 2020 yılında 50’e yakın prestijli fuarı takvimimize aldık. KOSGEB’in destekleri firmalarımızın uluslararası yolculuklarına çok önemli katkı sağlayacak.” dedi.

BTSO öncülüğünde 2013 yılında Bursa iş dünyasının ihracat odaklı büyümesi hedefiyle hayata geçirilen Küresel Fuar Acentesi kapsamında bugüne kadar 190’ı aşkın fuar organizasyonu gerçekleştirildi. Söz konusu fuarlarla 7 bini aşkın iş dünyası temsilcisi, dünyanın dört bir yanındaki prestijli fuarlarda boy gösterdi. Bu süreçte BTSO’nun ihracata dönük projelerinin de katkısıyla kent ekonomisine 1.500 yeni ihracatçı katıldı. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye’nin 2023 ihracat hedefleri doğrultusunda Küresel Fuar Acentesi Projesi’nin firmaların ihracatını artırdığını ve iş dünyası temsilcilerinin yurt dışına açılmasını sağladığını kaydetti. Başkan Burkay, BTSO’nun talepleriyle KOSGEB’in de yurtdışı iş gezisi destek limitlerini artırdığını açıkladı.

BTSO talep etti, limitler yükseltildi

Başkan Burkay, her bir yurtdışı iş gezisi kapsamında işletme başına düşen üst limitin artırıldığını ifade ederek, “Kuzey Amerika, Güney Amerika ve Avustralya Kıtası ile Asya Pasifik ülkeleri için belirlenen limit, 10.000 TL’ye, Çin ve diğer ülkeler için 5.000 TL’ye yükseltildi. Firma başına iki senelik destek üst limiti 20.000 TL’den 30.000 TL’ye çıkarıldı. Taleplerimiz arasında olan milli katılım statüsüne sahip fuarlara ilave olarak prestijli fuarların da desteklenmesi maddesi KOSGEB Genel Destek Programına eklendi. Bu gelişmelerin Bursalı firmalarımızın yurt dışına açılmasına ve sektörlerimizin ihracat odaklı büyümesine ciddi oranda katkı sağlayacağına inanıyorum. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza ve KOSGEB yetkililerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Bursa iş dünyasına büyük destek

Başkan Burkay, iş gezileri kapsamında 7 bine yakın üyenin KOSGEB ve BTSO desteklerinden faydalandığını da vurguladı. Türkiye ihracatının yüzde 10’una tek başına gerçekleştiren Bursa’nın dış ticarette yeni başarı hikayelerine imza atmasına Küresel Fuar Acentesi’nin önemli katkı sağlamaya devam edeceğini kaydeden Başkan Burkay, “BTSO olarak Türkiye’nin üretim üssü olan Bursamızda, sektörlerimizi dünya pazarlarında rekabetçi bir yapıya kavuşturmak amacıyla Küresel Fuar Acentesi projemizi hayata geçirdik. KOSGEB irtibat ofisimiz ile de üyelerimizi KOSGEB destekleri hakkında bilgilendiriyoruz. İç pazara üretim yapan ve uluslararası pazarlarda daha da güçlenmek isteyen firmalarımızın küresel ölçekte yeni müşteriler kazanmasına imkan sağladık. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası olarak artan bir sorumlulukla ülkemizin hedefleri doğrultusunda kentimizin dış ticaret potansiyelini geliştirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.