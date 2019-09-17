Bursa ihracatının yüzde 43’ü Bursa OSB’den

17 Eylül 2019

BURSA (DÜNYA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 2018 yılı verileriyle açıklanan Bursa’nın 250 Büyük Firması araştırmasında Bursa OSB’de faaliyet gösteren firmalar ağılıklarını bir kez daha hissettirdiler.

Konuyla ilgili açıklama yapan Bursa OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Durmaz, “Türkiye’nin ilki ve her zaman örneği olan Bölgemiz ve bölgemizde yer alan firmalar üretim, yaratılan katma değer, ihracat ve istihdamla da Bursa ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlamaktadır. Bursa’nın 250 Büyük Firması Araştırmasının sonuçları bunu bir kez daha göstermiştir. Fabrikalarımız durmadan çalışmaya, üretmeye devam ediyor ve ekonomimize katkı anlamındaki hassasiyetimiz bundan sonra da devam edecektir” dedi.

Bursa OSB Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Bursa OSB’de faaliyet gösteren 46 firma, Bursa’nın 250 Büyük Firmasının toplam cirosunun yüzde 34’ünü elde ediyor. Bursa OSB’de faaliyet gösteren 46 firma, Bursa’nın 250 Büyük Firması tarafından yapılan toplam ihracatın yüzde 43’ünü, üretimden satışların yüzde 40’ını, net aktiflerin yüzde 23’ünü, öz sermayenin yüzde 20’sini, istihdamın da yüzde 18’ini gerçekleştiriyor.