Bursa İhtisas Deri OSB, ‘karma’ OSB oldu

07 Kasım 2019

BURSA (DÜNYA) - Bursa İhtisas Deri OSB’nin unvanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan gelen Kuruluş ve Sicil konulu yazıya istinaden 04.11.2019 tarihi itibari ile ‘Bursa Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi’ olarak onaylandı. İhtisas OSB kazanımlarını kaybetmeden kazanılan statü ile birlikte Bursa Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi’nde artık kimya, makine metal, tekstil, mobilya, otomotiv, plastik, kauçuk ve hayvansal atıktan elde edilen sanayi ürünleri üreten sektörlerin yanı sıra karma OSB’lerde kurulabilecek tesislerde de yer alacak.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Bursa Deri İhtisas ve Karma OSB Müteşebbis Heyet Başkan Vekili Rifat Aygüler, Bursa ve Türkiye ekonomisine daha fazla katkı koyabilme amacıyla çıktıkları yolda önemli bir adım daha attıklarını belirtti. Göreve geldikleri günden bu yana bölgeleri adına koydukları hedefleri bir bir hayata geçirdiklerini belirten Aygüler, bölgelerindeki yoğunluğu yüzde yüze çıkarma çalışmaları doğrultusunda önemli bir basamağı daha atladıklarını vurgulayarak hedefleri doğrultusunda çabalarını yoğunlaştırarak sürdüreceklerini vurguladı.