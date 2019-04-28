Bursa İhtisas Deri OSB’de Rıfat Aygüler güven tazeledi

28 Nisan 2019

BURSA (DÜNYA) - Bursa İhtisas Deri OSB, SS Deri Sanayicileri Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi 2018 Yılı Genel Kurul Toplantısını gerçekleştirdi. OSB Müdürlük binasında yapılan genel kurula AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Özsoy, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Demir, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Tuncay Kiraz, Nilüfer Belediye Başkan Vekili Atakan Ünsal, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Latif Deniz, KOSGEB İl Müdürü Erkan Güngör ve üyeler katıldı. Toplantıda açılış konuşmasını yapan Bursa İhtisas Deri OSB Başkanı Rıfat Aygüler, OSB’mizi ve Bursamızı alanımızda Türkiye’nin ve çevresinin ana üretim merkezi haline getirme hedefiyle çıktığımız bu yolda hep birlikte attığımız güçlü adımlarla, örnek teşkil eden çalışmalara imza atıyoruz” dedi. Rıfat Aygüler göreve geldikleri ilk günden itibaren bölgelerinin önüne koydukları hedef doğrultusunda çalıştıklarını belirtti. Başkan Aygüler, OSB’lerinin yapısal sorunlarını çözdüklerini anlatarak, OSB’lerini Bursa ve sektör kamuoyunda sözü geçer bir hale getirdiklerini söyledi. Aygüler, “Göreve geldiğimiz günden bu yana 100 milyon doları aşan bir yatırımı bölgemize çekerek gücümüze güç kattık. Bölgemiz, Bursamız ve ülkemizin geleceği açısından son derece önemli olan 20 milyon dolar’lık yenilebilir jelatin tesisimiz, vizyonumuzun en güzel örneklerinden bir tanesidir.

Hedef dünyanın ilk 10 ana üretim merkezinden biri olmak

Ülkemizin hedefleri doğrultusunda gereken katkıyı koyabilmek amacıyla bizler de ülkemizin, yakın coğrafyamızın ve dünyanın ana üretim merkezi olabilme yolunda ortaya koyduğumuz irade ve vizyon ışığında; OSB’mizin doluluk oranını %98 ve üzerine çıkarmak, önümüzdeki elli yılda ihtiyacımız olan arıtma tesisimizdeki tevsi ve yenileme yatırımlarımızı yapmak, olmazsa olmaz üretim araçlarımızdan olan su ihtiyacımızı karşılayacak ikinci göletimizi bölgemize kazandırmak, alanımızda dünya standartlarında bir Ar-Ge ve inovasyon merkezi kurmak, yıllık 72 bin yona yükselttiğimiz üretim kapasitemizi 360 bin tona çıkarmak, Türk deri sektöründe kümelenmeyi sağlayacak olan çalışmalara önderlik etmek, yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yaparak, kendi ihtiyacımız olan enerjiyi üretebilmek gibi hedef ve çalışmalarımızla OSB’mizi ve Bursamızı dünyanın ilk on ana üretim ve ticaret merkezi arasına sokmayı arzuluyoruz”dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç ise Bursa İhtisas Deri OSB Yönetiminin çalışmalarını yakından takip ettiğini söyledi. Burada bir başarı hikayesinin yazıldığını belirten Vekil Gözgeç, AK Parti hükümetleri dönemlerinde üreticilere verilen destek ve önemin en güzel örneklerinden birinin burada sergilendiğini belirterek, yeniden seçilen Başkan Aygüler ve yönetimine başarılar diledi. Kongre sonucunda yeni dönemde yönetim kurulu listesi şu isimlerden oluştu: Rıfat Aygüler, Fatih Çetin, Serdar Faik Pala, Erol Sayar, Fatih Heper, Mehmet Köse, A.Baki Akdağ, Cengizhan Demir, Mehmet Karaman.