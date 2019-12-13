Bursa ile Almanya arasında sanayi işbirliği geliştirilecek

13 Aralık 2019

BURSA (DÜNYA) - BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Buğra Küçükkayalar tarafından BUSİAD Evi’nde ağırlanan ATİAD Başkanı Sarıyar, ATİAD ile BUSİAD arasında işbirliği yapmak istediklerini söyledi. Sarıyar, bu ziyaretin bir tanışma amaçlı olduğunu ancak işbirliğinin artırılmasının yeni iş potansiyelleri yaratacağını ifade ederek, sanayi kenti Bursa ile Almanya’daki sanayi işbirliğini geliştirmek için neler yapılabileceğini konuşmak istediklerini dile getirdi.

BUSİAD Başkanı Türkay, Dernek olarak Almanya’ya bir iş ziyareti yapmayı planladıklarını da ifade ederek, ilişkileri geliştirmekten memnun olacaklarını da kaydetti. Ziyarette, Bursa’da ve Almanya’da birer iş toplantısı yapılması yönünde iyi niyet teatisi de yapıldı. ATİAD Başkanı Sarıyar, 1.5 yılda bir düzenledikleri Türk-Alman Ekonomi Günleri’nin 2020 sonbahar aylarında yapılacak etkinliğine BUSİAD üyelerini de davet etti. ATİAD’ı Türkiye’de tanıtmayı da hedeflediklerini belirterek, “Üyelerimiz 15 milyar euro civarında ciro yapıyor. 150 bin civarında istihdam sağlayan 100 kadar şirketimiz var. 28 yılda Almanya’da sözü dinlenen bir dernek haline geldik” dedi.