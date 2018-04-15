Bursa ile Sırbistan arasındaki ticaret ‘Zirve’ yaptı

15 Nisan 2018

BURSA - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) kentin ticaret hacmini artırmaya dönük örnek projeleri sonuç vermeye devam ediyor. Bursa’da 2017 yılının son fuar organizasyonu olan Endüstri Zirvesi kapsamında Ticari Safari Projesi ile dünyanın dört bir yanından alıcıları üyeleriyle buluşturan BTSO, Sırbistan ile Bursa arasında yeni bir ticaret köprüsü kurdu. Sırbistan, Zirve’ye 60 firma temsilcisinden oluşan heyetle katılırken, 43 firmanın Bursa iş dünyası temsilcileriyle işbirliği yaptığı açıklandı. Sırbistan’ın ikinci büyük şehri olan Vojvodina’nın Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Busko Vucurevic, beraberindeki heyetle birlikte işbirliği protokolü imzalamak için BTSO’yu ziyaret ederken, Endüstri Zirvesi’nde yapılan işbirliklerine ilişkin önemli bilgiler paylaştı.

60 firmanın 43’ünden imza

Bursa ile ekonomik ilişkilerini güçlendirmek istediklerini söyleyen Başkan Vucurevic, “Metal ve makine sektöründen 60 firmamızla katıldığımız Endüstri Zirvesi’nde önemli anlaşmalar gerçekleştirdik. Heyetimizde yer alan 43 firmamız, BTSO üyeleriyle yeni iş sözleşmelerine imza atarak Sırbistan’a dönmüştü. Daha fazla sektörü Bursa ile işbirliğimize dahil etmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu yıl için planlanan Endüstri Zirvesi’ne 100’den fazla firmayla katılmayı hedefliyoruz. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’na ev sahipliğinden ötürü teşekkür ediyorum” dedi. Başkan Vucurevic, Vojvodina’nın 2 milyonu aşan nüfusuyla Belgrad’ın ardından Sırbistan’ın ikinci büyük şehri olduğunu söyledi. Şehrin metal, makine, tarım, gıda ve bilişim sektörlerinde önemli bir potansiyeli bulunduğunu kaydeden Vucurevic, bu kapsamda BTSO ile işbirliği protokolü imzalamak istediklerini ifade etti.

“Ekonomik ilişkiler üst seviyeye çıkacak”

BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, Türkiye ve Sırbistan arasında tarihsel ve güçlü bağların bulunduğunu söyledi. BTSO olarak Sırbistan ve Balkanlarla ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi adına gayret gösterdiklerini belirten Şener, mevcut ticaret hacminin iki ülke arasındaki gerçek potansiyeli yansıtmadığını vurguladı. Cüneyt Şener, “İki şehir arasındaki toplam ticaret hacmini bugünkü değerinden çok daha yukarıya taşımak için önemli bir adım attık. Bursa ve Vojvodinalı iş insanlarının farklı sektörlerde birlikte daha çok çalışmaları adına elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz” ifadelerini kullandı. Şener, ayrıca 60 ülkeden bin 200’den fazla yabancı alıcıyı ağırladıkları Endüstri Zirvesi’nden böyle bir işbirliğinin doğmasının kendilerini son derece mutlu ettiğini de sözlerine ekledi.

Vojvodina ile işbirliği anlaşması

Konuşmaların ardından iki oda arasında işbirliği protokolü imzalandı. Protokolü BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener ve Vojvodina Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Busko Vucurevic imzalarken, BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, Meclis Başkan Vekili Murat Bayizit ile Meclis Divan Katibi Hakan Batmaz da törende hazır bulundu.