Bursa inşaat sektörü faiz indirimlerini olumlu karşıladı

02 Ağustos 2019

Zehra ORUÇ / BURSA

Uluslararası geçiskenlik ve etkileşimlerin istisnadan kaide haline geldiği günümüzde, ülkeler arasındaki etkileşimler de kaçınılmaz hale geldiğini belirten İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş Adamları Derneği (İMSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Andıç, “Fed'in faiz indiriminin ülkemizde de olumlu karşılık bularak, sektörümüzün uzun süredir talep ettiği konut kredilerinin indirilmesine katkı yapmıştır. Ülkemizde inşaat sektörü hem istihdamda, hem vergilerde hem de önemli oranda yerli ürün kullanılan bir sektör olması bakımından, kendisine yapılacak tüm desteğin doğrudan ekonomimize, halkımıza ve devletimize geri döndüğü güzide bir sektördür. Ayrıca içinden geçtiğimiz şu dönemde gerçekleşen konut kredilerindeki bu indirimin asıl kazananı halkımız olacaktır. Çünkü artan inşaat maliyetlerimize rağmen konut fiyatlarına henüz zam yapılmadan gecikmeden ev aldıklarında, otomatikman kazançlı çıkacaklardır” değerlendirmesinde bulundu.

“Bu ayrıcalıklı imkan ne kadar süreyle uygulanır, bilmiyoruz”

Ömer Kumova İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Kumova da, konut kredi faiz oranının bir kerede 0,99’a düşürülmesinin, bir kısım kredi kullanarak konut alacak vatandaşlarda, acaba bu oran daha da düşer mi sorgulamasının önüne geçeceğine dikkati çekti. Kumova, “Bu ayrıcalıklı imkan daha ne kadar süreyle uygulanır bilemiyoruz, o yüzden nihai alıcıların elini çabuk tutması gerekliliğini hatırlatmak gerekir. Son bir yılda tamamlanmış olan tüm konutlar, eski maliyetlerle yapılmış ve bu süreçte yaşanan yüzde 35’lik maliyet artışları henüz satış fiyatlarına eklenmemiştir. Mevcut konut stoğunun azalmasına paralel bu artışlar fiyatlara kademeli olarak eklenecektir. O yüzden bu finansman ayrıcalığı ile konut satın alanlar bir yıllık süreç sonunda zamansal olarak ne kadar doğru bir yatırım yaptıklarını çok daha iyi anlayacaklardır” dedi. Ağustos-Kasım döneminin inşaat sektörünün satış ayları olduğunu anımsatan Ömer Kumova, “Böyle bir dönem öncesi bu şekilde bir finansman avantajının sağlanmış olması tamamlanmış yeni konut satışlarını hızlandıracaktır. Emlak kısa veya uzun vade de diğer yatırım argümanlarına göre her zaman daha fazla kazandırır” şeklinde konuştu.

“Kurban Bayramından sonra konut satışları artacak”

Bu kararın inşaat sektörüne olumlu etkisi olacağını ifade eden Alpiş Gruop Yönetim Kurulu Başkanı Sertaç Karaalp de, faizlerin düşmesinin özellikle konut alımlarını erteleyenler için fırsat oluşturduğunu söyledi. Karaalp, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kurban Bayramından sonra konut satışlarında yüksek bir ivme oluşacaktır. Ayrıca 15 yıl vadeli olması sektörü daha da hareketlendirecektir. Özel bankalarında bu oranlara gelmesi de önem arz etmektedir. Konut stokları çok kısa sürede tükenecek erken davrananlar maliyet artışının henüz yansımadığı cazip fiyatlarla ev sahibi olabileceklerdir.”