Bursa iş dünyası 2018’e umutla bakıyor

27 Aralık 2017

BURSA - 2017 yılını değerlendiren Bursa iş dünyası temsilcileri, ülke ekonomisinin güven verdiğini söyledi. Geride bırakılan yıl içerisinde sağlanan teşviklerin 2018’de de devam etmesi gerekliliğinin altını çizen Bursalı işadamları, gelecek yıla umutla baktıklarını dile getirdi.

“İstihdam ve yatırım teşvikleri ekonomiyi canlandıracak”

BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Berat Tunakan, “2017 yılında devletimiz tarafından uygulanan teşvik kararları, KDV ve ÖTV düzenlemeleri iç piyasada olumlu sonuçlar verdi. İlk iki çeyrekte gerçekleşen 5.2 ve 5.4’lük büyümenin yanı sıra üçüncü çeyrekte gerçekleşen yüzde 11.1’lik büyüme rakamının, beklenenin üzerinde çıkması, hem yerli, hem de yabancı yatırımcıların 2018’e dönük yatırım iştahını artırdı. Tüm AB ülkelerinin ortalama yüzde 2,5 oranında büyüdüğü 3. çeyrekte çift hanelere ulaşan Türkiye ekonomisi, uluslararası konjonktür ve bölgesel karışıklıkların yarattığı olumsuz havayı dağıttı diyebiliriz. Hükümetimizin aldığı istihdam ve yatırım teşvik kararlarının 2018'de ekonomiyi daha da canlandıracağına inanıyoruz. Bu anlamda bizler 2018’in verimli geçeceğini düşünüyoruz. Dernek olarak, BTSO ile birlikte hayata geçirmeyi planladığımız BALKANTÜRK Ticaret Merkezi sayesinde ülkemizin kısa, orta ve uzun vadeli ekonomik hedeflerine katkı koyacağız” dedi.

“2018 hepimiz için zorlu bir yıl olacak ama korkmuyoruz”

GESİAD Başkanı Ramazan Kaya, “Ülkemiz son yıllarda yaşanan global ve bölgesel sıkıntılara rağmen beklenilenin aksine önemli bir büyüme trendi yakalamıştır. 2017’nin birinci çeyreğinde 5.2, ikincisinde 5.4, üçüncüde de 11.1 büyüyerek uzmanları bile yanıltan Türkiye ekonomisi, iş dünyası için 2018 adına motivasyon kaynağı olmuştur. Büyüme rakamlarının bu seviyede gerçekleşmesinin ardında Türk insanının hırsı ve inadı mutlaktır ancak devletimizin sağladığı teşvik ve desteklerin payı da yadsınamayacak derecededir. Bu sebeple 2018 yılında bu desteklerin devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz. 2018 hepimiz için zorlu bir yıl olacak gibi gözüküyor ama bu durum bizleri kesinlikle korkutmuyor çünkü Türk sanayicisi dalgalı denizleri seviyor. 2018 Türkiye için her anlamda yeni bir atılım yılı olacak” değerlendirmesini yaptı.

“Yeni politikalar kadın ve genç istihdama yönelik belirlenmeli”

BUİKAD Yönetim Kurulu Başkanı İpek Yalçın, “Kadın istihdam planları, kadınların sosyal ve ekonomik yönden güçlendirilmeleri, genç istihdamı üzerine yapılacak çalışmalar önceliği belirlemeli, yeni politikalar bu yönde üretilmelidir. Katma değeri yüksek üretim, inovasyon ve dijitalleşen dünya dikkate alınarak geliştirilen reformalar hayata geçirilmeli bu sayede Türkiye’nin küresel rekabetteki eli güçlendirilmelidir. Küresel rekabet endeksinde 138 ülke arasında 55.sıradayız. Türkiye sahip olduğu ekonomik ve sosyal altyapı ile dış yatırımcıya daha güvenilir siyasi ve ekonomik koşulları yaratabilecek, yüksek teknoloji üretimini ve dolayısı ile buna uygun eğitim sistemini kurgulayabilecek güçlü bir ülkedir. Katma değeri yüksek ürünler üretmek ve rekabet gücümüzü yükseltecek politikalar geliştirmek için sanayici, işçi, girişimci iş hayatının tüm sekmeleri geliştirilecek yeni devlet politikalarının desteği hep birlikte çok çalışmalıyız” diye konuştu.

“Birçok işadamı, sanayici ve ticaret erbabı desteklerle büyüdü”

BTB Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, “Bir ülke ekonomisi için istikrar ve güven olmazsa olmazdır. Dünya genelindeki sıkıntılar ve yaşanan tüm bölgesel meselelere rağmen, Türkiye’nin büyümesini sürdürmesi önemli bir başarıdır. Sanayi üretimi ile birlikte tüketici güveni, ekonomide büyümeyi de beraberinde getirdi. Bütün bunlar aslında istikrarın bir göstergesidir. Bu noktada devlet desteklerinin önemli olduğunun altını da ayrıca çizmek gerekiyor. Bu istikrarın sağlanmasında desteklerin önemli bir rol üstlendiği kanaatindeyim. Bu destekler neticesinde birçok işadamı, sanayici ve ticaret erbabı yatırımlarını büyüttü, istihdamını artırdı, yeni pazarlara açıldı. Desteklerle birlikte istikrar sürecek ve ülkemiz hedeflerine ulaşmak için çalışmaya var gücüyle devam edecek. Benim görüşüm; 2018 yılının ülkemiz için iyi bir yıl olacağı yönünde” şeklinde konuştu.

“Reel ekonomiye yönelik iyimser beklentilerimizi koruyoruz”

MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Mustafa Gürses, “Yılın tamamı için büyüme oranının %7 civarında olacağını tahmin ediyoruz. 2018 yılı da böyle bir motivasyonla girdiğimiz ve önde gelen ekonomiler arasından pozitif olarak ayrıştığımız bir yıl olacaktır. Bu bağlamda 2018 yılında Türkiye ekonomisindeki gelişmelere paralel olarak reel ekonomiye yönelik iyimser beklentilerimizi koruyoruz” dedi. DOSABSİAD Başkanı İbrahim Öztürk de “Küresel gelişmelere karşı ekonomimiz dirençli bir pozisyonda. Artık en ufak bir dalgalanmada gerek yerli gerekse de yabancı yatırımcı ülkemizdeki çalışmalarında küçülme pozisyonuna gitmiyor; çünkü biliyor ki Türkiye ve ekonomimiz gelecek vaat ediyor. Biz de bu inançla üretecek, büyümemizi sürdürülebilir kılacağız. Bu noktada teşviklerin de devam etmesi gerektiği kanaatindeyim. İnşallah 2018 güzel bir yıl olacak; izlenimlerimiz bu yönde” diye konuştu.

“2018 yılı 2017’den çok dava verimli bir yıl olacaktır”

BATISİAD Genel Başkanı Ahmet Er, “2017 yılında, ülkemiz üzerine oynanmak istenen oyunun dozunun arttığına şahitlik ettik. Ve gördük ki ülkemiz, ekonomimiz, siyasilerimiz, iş dünyası temsilcilerimiz artık bu tür oyunların yarattığı endişe ile çalkantılı süreçlere ya girmiyor, ya da bunların üstesinden kolaylıkla gelebilir. Ekonomimiz emin adımlarla büyüyor, gelişiyor. Özellikle 11,1’lik büyüme bizlere ayrı bir motivasyon sağladı. Bu şekilde devam edeceğimize inanıyorum 2018’de de” değerlendirmesinde bulundu. BURPAS Başkanı İlker Biliktü ise, “2017 yılı güçlü büyüme ile kapatmak üzere olduğumuz bir yıl oldu. Bu büyüme rakamlara ulaşmada, devletimizin sağladığı destekler oldukça önemliydi. Bu desteklerin 2018’de devam etmesiyle inanıyorum ki 2018 yılı 2017’den çok dava verimli bir yıl olacaktır” şeklinde konuştu.

“Kentsel dönüşüm sektördeki hareketliliği sürekli kıldı”

İMSİAD Başkanı Adil Gökçadır, “İlgili göstergeler inşaat ve gayrimenkul sektörünün, ekonomimizin itici gücü konumunda ve ne kadar stratejik bir pozisyonunda olduğunu gösterdi. Özellikle kentsel dönüşüm çalışmaları sektördeki hareketliliği sürekli kıldı. Talepler açısından da olumlu bir yılı geride bıraktığımızı söyleyebilirim. Umuyorum ki 2018 de bu doğrultuda devam edecektir” dedi. Alpiş Group YK Başkanı Sertaç Karaalp da, “2018’den ciddi anlamda beklentilerimiz olduğunu söyleyebilirim. Son dönemde inşaat maliyetlerinde çok önemli artışlar yaşandı ve bu durum bazı firmaların zora girmesine sebep oldu. Sektör temsilcileri olarak bizler, bu noktada kalıcı çözümler üretilmesinden yanayız. 2018’de devletimizden bu konuda bir destek bekliyoruz” ifadelerini kullandı

“2018, sürdürülebilir büyümede önemli bir eşik olacaktır”

KSİAD Başkanı Yalçın Toy ise, şu yönde görüş bildirdi: ““Zor ama üzerinden başarıyla geldiğimiz bir yıl oldu 2017. Bunda devlet destekleri hiç kuşkusuz önemli rolü vardır. Özellikle 2017’nin son aylarına doğru başlayan hareketlilik, canlılık, teşviklerin artırılarak devam edecek 2018, sürdürülebilir büyümede önemli bir eşik olacaktır kanaatime göre.” Karacabey TSO Yönetim Kurulu Başkanı Naci Güncü, de “İş dünyası için motivasyon çok önemlidir. Bizler, rehavete kapılmadan ve geçen yıllarda olduğu gibi sorumluluktan kaçmadan çalışacak, üretecek, istihdam sağlayacak ve katma değer üreteceğiz. 2017’de yeşeren umutlarımızın, 2018’de de devam edeceğini düşünüyorum” şeklinde konuştu. İSSİAD Başkanı Yakup Altınöz, “2018 yılında, 2017’deki üretimimizi, ihracatımızı, istihdamımızı üzerine koyarak devam ettireceğiz. Hiç şüphe yok ki, gelecek yıllar adına umutlu ve heyecanlıyız” ifadelerini kullanırken, TÜMSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Osman Arslan da, “2018’in üretim, istihdam ve ihracat noktasında çok daha iyi geçeceğini düşünüyoruz” dedi.