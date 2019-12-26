Bursa iş dünyası 2020’den umutlu

26 Aralık 2019

BURSA (DÜNYA) - Özellikle 2018 yılının ikinci yarısında gerçekleşen ani döviz hareketlerinin, 2019’un ilk yarısında ekonomiyi olumsuz etkilediğini söyleyen Bursa iş dünyası temsilcileri, yılın ikinci yarısında toparlanma sürecine girildiğini ifade etti.

Bu toparlanma sürecinin 2020'de yeniden büyümeye dönüşeceğini belirten Bursa iş dünyası temsilcilerinin 2019 yılı değerlendirmeleriyle 2020 beklentilerine dair görüşleri şu şekilde;

BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Berat Tunakan:

“2018 yılının Ağustos ayında yaşanan kur saldırılarının ardından 2019 yılında dengelenme sürecine girildi. Yılı da en azından toparlanarak kapatmış oluyoruz. Açıkçası sadece bizim değil global ölçekte de sıkıntılı bir yılı geride bırakıyoruz. Yeni yıl, yeni hedefler ve yeni umutlar demektir. Umutlu olmamak için hiçbir sebep yok. 2019’daki dengelenme ve toparlanma sürecinin yukarı doğru ivmeleneceğini umuyoruz.”

BATISİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Er:

“Ülkemiz, çevresinde yaşanan olaylara karşın hala güvenli liman olmayı sürdürüyor. Bunun da ülke yönetimindeki istikrardan geçtiğini biliyoruz. Ekonomik gelişmeler beklentiler ışığında gerçekleşti 2019’da. Muhtemelen herkesin ortak görüşü, yılın ortalarından başlamakla birlikte bir toparlanmanın olduğuna yöneliktir. Ben be aynı kanaatteyim. Elbette bunda faizlerde indirim kararı alınması önemli etkendir. Bu kararın istikrarlı şekilde devam etmesi, üretimin önünü açtı. 2020’nin de bu gelişmelerin ışığında olumlu geçeceği fikrindeyim.”

BEKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Yıldız:

“2019 bizim açımızdan beklentilerimiz ışığında seyir eden bir yıl oldu. 2018’de yaşanan gelişmelerin ardından toparlanma süreciyle geçen bir yıl oldu. sonlarına doğru ekonomide, piyasaları ilgilendiren adımların atılması toparlanmayı hızlandırdı. Bursa’daki bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörünün çatı kuruluşu BEKSİAD içinse, 2019’u seçimli genel kurulla tamamlamış olduk. 2020’ye yeni yönetimimiz ve hedeflerimizle giriyoruz. Ülkemize, şehrimize ve sektörümüze olan inancımız tamdır.”

BUMİAD Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Bozdemir:

“Ekonomide en kötü günleri geride bırakıyoruz. Çünkü 31 Mart yerel seçimlerinin de etkisiyle yılın ilk yarısında yaşanan sıkıntılı dönem 2019’un ikinci yarısında toparlanma ile devam etti. İhracat ve büyümedeki pozitif gelişmeler ile 2020 yılına umutla giriyoruz. Bu arada bilhassa işsizlik konusunu da yeni yılda üzerinde durulması gereken bir husus olarak görüyoruz.”

Bursa OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Durmaz:

“2019 yılının ilk yarısı Mart ayı sonunda yapılan yerel seçimlerin etkisi ile geride kaldı. Yılın ikinci yarısı ise ekonomide önemli toparlanma ve gelişmeler ile tamamlandı. Bilhassa üçüncü çeyrekte gelen pozitif büyüme ekonominin hızlandığını gösteriyor. Bu anlamda 2020 yılı için yeniden büyüme yılı olacağını söyleyebiliriz. Yeni yıla umutla giriyoruz.”

DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel:

“Dünyada ticaret savaşları ile birlikte çok önemli rekabetlerin yaşandığı bir ortamda ihracat cephesi başarılara imza atıyor. Bu da özel sektörün dinamizminin bir göstergesidir. Ayrıca yılın 3. çeyreği itibariyle büyüme oranlarının yeniden artışa geçmesi de ekonomik anlamda önemli bir göstergedir. 2020 yılından elbette umutluyuz. Önümüzdeki yıl bilhassa enflasyon ve işsizlik oranı konusu dikkat edilmesi gereken bir ayrıntı olarak karşımızda durmaktadır.”

GESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kaya:

“2019 yılının sonuna doğru da yakalanan pozitif ivmenin 2020 yılında da devam edeceğini düşünüyorum. Doğru ekonomik hamleler ve yapısal reformların hayata geçirilmesi ile hedeflenen büyüme rakamlarını yakalayacağımızı düşünüyorum. Bunun için ülke ekonomisinin, olmazsa olmazı gözbebeğimiz üreticilerimizin daha fazla desteklenmesi, katma değerli üretime geçişimizin önünü açacak ve genç girişimcilere de ilham kaynağı olacağı görüşündeyim.”

İMSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Andıç:

“İnşaat sektörünün ülke ekonomisindeki yeri, artık herkes tarafından biliniyor. Belli bir süredir memleketimizde yaşanan ekonomik durağanlığı da hissetmeyen kalmamıştır; bunu gizlemenin bir manası yok. Durağanlığı iliklerine kadar hisseden sektörlerin başında inşaat geliyor diyebiliriz. İçinden geçtiğimiz süreç, gerçekten bu iş yapanla, sonradan bu işe monte olanları, bu işe girenleri birbirlerinden ayırdı. Bu yönden bakacaksak, güzel bir gelişme diyebiliriz. Böylece sektör gerçek sahiplerine kaldı. Konut kredilerinde oranlarda alınan indirim kararları, can çekişmeye yüz tutmuş sektör için bir can suyu oldu. Bunun gibi 2019’da başlayan tapu harcı ve KDV indirimlerinin 2020’de sürmesi gerektiği kanaatindeyiz. Bunun sayesinde 2019’un ortalarında başlayan toparlanma süreci 2020’de de sürecektir, buna önayak olmak gerekiyor.”

KSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güler:

“2019’u yılın ilk yarısı ve ikinci yarısı olarak ayrı ayrı değerlendirmek daha doğru olabilir. 2018’den devreden bazı sıkıntılar ve Mart ayındaki yerel seçimlerin de etkisiyle 2019’un yılının ilk yarısı piyasalar anlamında kolay geçmedi. Ancak alınan tedbirler sayesinde 2019’un ikinci yarısında önemli bir ölçüde toparlanma oldu. Bunun 2020 yılında da devam edeceğine inanıyoruz.”

Kayapa OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Toy:

“Geride bıraktığımız 2019’un ilk yarısının bir önceki yıl yaşananların da etkisiyle kolay geçmediğini söyleyebiliriz. Bir de Mart ayında yerel seçimler yaşandı. Ama geride bıraktığımız yılın ikinci yarısında sıkıntılı dönemin geride kalması anlamında çıkış tüneline girdik ve ışığını gördük. 2020’de tünelden çıkacağımızı ifade edebilirim. Çünkü gerek ihracat gerekse büyüme verileri pozitif geliyor. Tabii ki 2020 yılından umutluyuz.”

MÜSİAD Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Alpay:

“2019 yılına, 2018’de yaşadığımız kur manipülasyonuyla girdik. Bu durum elbette ki sanayicilerimiz için dezavantajlı durumlar doğurdu. Bunlara rağmen 11 aylık verilerle, ihracat rakamlarımızın artışı Türkiye genelinde yüzde 9,5, Bursa’da ise yüzde 11.82’i buldu. Bunda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dik duruşu ve kararları, hükümetimizin ortaya koyduğu ekonomi programları ve milletimizin ferasetinin birleşmesi çok önemli rol oynadı. Böylece 2019 yılının ortalarından itibaren bir toparlanma sürecine girdik. 2019 yılının ikinci yarısında başlayan toparlanma sürecinin, 2020’de de devam edeceğini düşünüyorum. Hem ülkemizi etkileyen hem de küresel anlamda ekstra bir gelişme olmazsa, faizlerin düşmesi, kredi kanallarının rahatlaması ve finansmana kolay ulaşımın sağlanacağı bir ortam bekliyoruz. Böylece 2020 yılı için öngörülen yüzde 5 büyüme hedefine ulaşabiliriz.”

NİLSİAD Yönetim Kurulu ve NOSAB Müteşebbis Heyeti Başkanı Yalçın Aras:

“Bu yılı NİLSİAD için de hareketli bir yıl olarak hatırlayacağız. Çok önemsediğimiz “Değerler Buluşuyor Tecrübe Konuşuyor” projemizi hayata geçirdik, öğrencilerimiz için burs kampanyası düzenledik ve ülkemizin içinde olduğu sıkıntılı süreçte sanayiciler olarak elimizden geleni yapmaya çalıştık. Gelecek yılda da bu hareketliliğin devam edeceğini söyleyebilirim. 2010’lu yılların son zamanlarını tükettiğimiz bu günlerde zamanın ne kadar hızlı aktığına da dikkat çekmek istiyorum. Çünkü insanlık olarak kıymetini bilmediklerimizden biri de zaman… 2020 yılının zamanı verimli kullandığımız bir yıl olmasını ve ülkemiz için mutluluk, umut, çalışkanlık, başarı ve sağlık getirmesini diliyorum.”

NOSAB Yönetim Kurulu Başkanı ve OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi Erol Gülmez:

“Yılın başında NOSAB’da yönetimi devralarak ikinci kuşak sanayicilerimizden oluşan genç ekibimizle çalışmaya başladık. Bu sene NOSAB’ın ilçemizle, kentimizle etkileşim içinde olması için elimizden geleni yaptık, önümüzdeki süreçte de yeni işbirlikleri ve farkındalık yaratacak olan sosyal sorumluluk projeleriyle bu çalışmaya devam edeceğiz. Yine geçtiğimiz yıl, OSBÜK’te yönetim kurulu üyeliği görevine layık görüldük. Attığımız her adımda ülkemizi daha ileriye götürecek hamleler yapmaya özen gösteriyoruz. 2019 ülkemiz ve sanayimiz için çeşitli güçlüklere göğüs germek zorunda kaldığımız bir yıl oldu. Önümüzdeki yıldan beklentilerimiz daha büyük. 2020 yılının, güçlükleri birlik içinde aşacağımız bir yıl olarak, sağlık, mutluluk, barış ve huzur getirmesini diliyorum.”

TÜGİAD Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ersoy Tabaklar:

“2018 yılının ikinci yarısında yaşananlar, 2019 yılının oldukça durağan ve zor geçmesine sebebiyet verdi. Yılın sonuna doğru bir toparlanma sürecine girdiğimiz doğru ancak tedbiri, tasarrufu, reformları ve çalışmayı elden bırakmamalıyız. 2020 yılında, daha sakin ve daha yapısal reform odaklı bir dönem geçireceğimizi umuyor ve bunların olduğu bir ortamda da ekonomik performansın artacağını düşünüyoruz. Yeni yıl hepimiz için yeni umutlar, yeni hayaller demektir.”

TÜMSİAD Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı M. Kemal Şerbetçioğlu:

“2018 yılının ikinci yarısında yaşanan ekonomik saldırılara rağmen, alınan önlemler, uygulanan programlar sayesinde 2019 yılının ikinci yarısından itibaren ekonomimiz ciddi anlamda toparlanma ve büyüme sürecine girdi. Enflasyonla mücadele programını destekleyen vergi ve faiz indirimleri piyasalarda hareketlenme ve rahatlamaya sebep oldu. Yeni yılda yerli ve milli ürünlere yönelmeli ve kendi para birimimizi kullanmalıyız. Turizm ve ihracat gelirlerimizin bu yıl lokomotif gücümüz olacağına inanıyorum. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde iş dünyamızın da yüksek gayretiyle çok daha güzel bir yıl geçireceğiz.”