Bursa iş dünyası bir ayda üç küresel fuara katıldı

30 Temmuz 2019

BURSA (DÜNYA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) Küresel Fuar Acentesi projesi kapsamında firmalar Almanya’nın Düsseldorf kentinde düzenlenen Alüminyum ve Çelik Döküm, Metal, Kalıp Sektörü Fuarı NEWCAST 2019’u ve Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen Asansör ve Asansör Ekipmanları Fuarı Russian Elevator Week 2019’u ziyaret etti. Öte yandan Ticaret Bakanlığı destekleriyle gerçekleştirilen Uzay Havacılık ve Savunma UR-GE Projesi üye firmaları da dünyanın en büyük havacılık ve uzay fuarlarından olan Paris Airshow’da incelemeler gerçekleştirdi.

Firmalar Paris Airshow’u ziyaret etti

Ticaret Bakanlığı destekleriyle gerçekleştirilen Uzay Havacılık ve Savunma UR-GE’si kapsamında BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, UHS Kümelenmesi Başkanı Dr. Mustafa Hatipoğlu ve 13 firmadan oluşan 30 kişilik BTSO heyeti, bu yıl 53.’sü düzenlenen Paris Airshow’u ziyaret etti. Fuarı değerlendiren Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, “Yaklaşık 50 ülkeden 2.500’e yakın firmanın stant açtığı fuar, havacılık sektörünün en prestijli fuarları arasında yer alıyor. Küresel arenadaki rakiplerimizi tanımak ve gelişmeleri yakından takip etmek adına bu tarz fuarlarda yer almak son derece önemli. Fuarda firmalarımız Air Bus ve Boeing gibi sektör lideri firmalarla görüşmeler gerçekleştirdi.” dedi. Şener ayrıca fuarda TUSAŞ-TAİ tarafından geliştirilen ve fuarın ilgi odağı olan Milli Muharip Uçak (MMU) Projesi’nin birebir modelini de incelediklerini belirterek, Türkiye’nin yerli imkanlarla böyle bir projeyi yürütüyor olmasının gurur verici olduğunu sözlerine ekledi.

Metal ve kalıp sektörü Almanya’da

BTSO 10. Meslek Komitesi (Model, Kalıp, Döküm ve Kaplama İşleri) Başkanı Hüseyin Kumru başkanlığındaki 20 kişilik bir heyetle Almanya’nın Düsseldorf kentinde dört yılda bir düzenlenen ve alüminyum, çelik döküm, metal ve kalıp sektörü temsilcilerini buluşturan Newcast Fuarı’nı ziyaret eden Bursalı firmalar, sektördeki yenilikleri inceledi. Fuar ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hüseyin Kumru, “NEWCAST fuarı ile eş zamanlı olarak aynı yerde düzenlenen GIFA Uluslararası Döküm Sanayi İhtisas Fuarı ve Teknoloji Forumu, METEC Uluslararası Metalürji İhtisas Fuarı ve Kongreleri ile THERMPROCESS Uluslararası Isıl İşlem Tekniği İhtisas Fuarı ve Sempozyumu’nu da inceleme imkanı yakaladık. Firmalarımız açısından son derece verimli bir organizasyon oldu. Almanya’daki temaslarımız kapsamında ayrıca bir Türk girişimci olan Mehmet Yaşaroğlu tarafından kurulan Meba Steel & Industrial Supplies Trade GmbH firmasını da ziyaret ettik” dedi.

Rusya’da asansör sektöründeki yenilikler incelendi

Bursa asansör sektör temsilcileri ise Moskova’da düzenlenen Asansör ve Asansör Ekipmanları Fuarı Russian Elevator Week 2019’u ziyaret etti. BTSO Makine Konseyi Başkanı Cem Bozdağ başkanlığındaki 18 kişilik heyetle Rusya’ya giden BTSO üyeleri, asansör endüstrisindeki yenilikçi gelişmeleri ve sergilenen asansör ve asansör ekipmanlarını inceledi. Russian Elevator Week Fuarı’nın sektörün en önemli fuarları arasında yer aldığını belirten Cem Bozdağ, fuar ziyareti sayesinde yabancı sektör temsilcileriyle tecrübe paylaşımı yaparak, uluslararası uygulamaların başarılı örneklerini tanıma fırsatı elde ettiklerini kaydetti.