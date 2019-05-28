Bursa iş dünyası ‘güçlü mesleki eğitim’ için harekete geçti

28 Mayıs 2019

Zehra ORUÇ

BURSA - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), öncülüğünde iş dünyası kuruluşlarının ve BEBKA’nın destekleriyle kurgulanan ‘Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Projesi’, 14 tematik okulda hayata geçiyor.

Projenin tanıtım toplantısında konuşan BTSO Başkanı Burkay, Milli Eğitim Bakanlığı ve BTSO arasında geçtiğimiz aylarda imzalanan protokol kapsamında sivil toplum kuruluşları ve sektör konseylerimizle birlikte yeni bir çalışmaya imza attıklarını hatırlattı. Nitelikli insan kaynağının Bursa iş dünyasının en önemli gündem maddelerinden birisi olduğunu ifade eden Burkay, “Yeni kurguladığımız proje ile 14 pilot meslek lisesi belirledik. Bursa endüstrisi ve ekosistemini tarif eden alanlarda, bu meslek liselerimizde başlatacağımız süreçle birlikte Bursa’nın ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını oluşturmayı ve mesleki eğitim kurumlarımıza kalite kazandırmayı hedefliyoruz” dedi.

Mesleki eğitimde Almanya modelini Bursa’da hayata geçirmeyi hedeflediklerini belirten Burkay, “14 okulumuzun yoğunlaşacakları tematik alanlarını belirleyerek, o konularda uzmanlaşmasını sağlayacağız. Bu alanlar, Türkiye’nin ve Bursa’nın geleceğini şekillendirilecek sektörler olacak. Her okula iş dünyası kuruluşları da partner olacak. Her tematik okulumuzda da ilgili sektörlerdeki duayen iş insanlarının da yer aldığı bir istişare kurulu oluşturuyoruz” şeklinde konuştu.

“İnsan kaynağımızı gelecek için yetiştiriyoruz”

Toplantıya katılan Bursa Valisi Yakup Canbolat da, “Hepimizin ortak hedefi, genç ve dinamik iş gücünü en iyi şekilde yetiştirmektir. Bu da kamu ve özel sektörün güçlü birlikteliği ile olacaktır. İnsan kaynağımızı gelecek için yetiştirmeyi hedefliyoruz” dedi. İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger ise, Bursa’da şu anda 100 meslek lisesi olduğunu ve 48 farklı alanda eğitim ve öğretim yürütüldüğünü belirterek, 5 bin 131 öğretmen ve 55 bin 663 öğrencinin mesleki eğitimin içinde yer aldığının bilgisini verdi.

14 pilot okulda başlayacak

Proje; BTSO Celal Sönmez Spor Lisesi, Demirtaşpaşa MTAL, Hürriyet MTAL, Şehit Ömer Halisdemir MTAL, Tophane MTAL, Yeniceabat MTAL, Ticaret ve Sanayi Odası Gürsu MTAL, Atatürk MTAL, Hüseyin Özdilek MTAL, BTSO Hayri Terzioğlu MTAL, Şehit Erol Olçok MTAL, Ticaret Meslek Lisesi, Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Görükle Ticaret Meslek Lisesi’nde uygulanacak. BTSO bünyesinde yer alan sektörel konseylerin de aktif bir şekilde yer alacağı proje ile endüstriyel otomasyon, makine, tekstil, teknik tekstil, moda tasarımı, savunma sanayi, mikroelektronik, havacılık ve ileri malzemeler, gastronomi, turizm ve hizmet hedeflenen tematik alanlar arasında yer aldı.