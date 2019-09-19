Bursa iş dünyası “Gücümüz Eşitliğimiz” dedi

19 Eylül 2019

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Zirveye Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü, Global Compact Türkiye Yaygınlaştırma Çalışmalarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Dilek Cesur, Bursa Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BUSİAD) Başkanı Ergun Hadi Türkay, Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği Başkanı Oya Eroğlu ile WEPs imzacısı firma temsilcileri katıldı. Açılışta konuşan Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü, bugünkü değişim hızıyla devam edildiği takdirde dünyadaki toplumsal cinsiyet eşitliği uçurumunun kapatılabilmesi için 202 yıl gerektiğini söyledi. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanabilmesi için topyekün mücadele edilmesi gerektiğine işaret eden Dördüncü, konunun iş dünyası için öneminin vurgulanması gerektiğini ifade etti.

Ahmet Dördüncü, erkeklerin de toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda duyarlı olması gerektiğine dikkat çekerek, “Kadın ve erkeklerin iş gücüne katılım oranı eşit olsaydı bugün Amerika Birleşik Devletleri ekonomisi yüzde 8.7, Fransa ekonomisi yüzde 17, Japonya ekonomisi ise yüzde 14 daha büyük olacaktı. Cinsiyet eşitsizliğinde Türkiye biraz daha geride. OECD ülkeleri genel ortalaması olan yüzde 63 seviyesine ulaşması için Türkiye’de bugünden itibaren 8.5 milyon kadının daha iş gücüne dahil olması gerekiyor. Türkiye’de kadın sorunu değil, erkek sorunu var, bu bir insanlık sorunu. Bu tip yerlerde bir arada olmamız gerekir” dedi. Dördüncü, Global Compact Türkiye olarak şirketlerin toplumsal cinsiyet konusunda somut hedefler koymasını sağlamayı, yürüttükleri çalışmaları Türkiye geneline yaymayı hedeflediklerini dile getirdi.

İş dünyasından iyi örnekler sunuldu

İki oturum olarak düzenlenen zirvenin ilk oturumunda Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Dilek Cesur’un moderatörlüğünde “İş Dünyasındaki Güçlü Oluşumlar” konuşuldu. İlk oturumda BM Kadın Birimi Türkiye Ofisi Programlar Müdürü Zeliha Ünaldı, Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Genel Sekreteri Konca Çalkıvik ve BM Nüfus Fonu Toplumsal Cinsiyet Program Koordinatörü Meltem Agdük konuşmacı olarak yer aldı. Yeşim Tekstil çalışanlarından Emine Yazbahar’ın “Mavi yakalı bir çalışanın gözünden iş hayatı” konulu konuşmasının ardından Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Elvan Ünlütürk’ün moderatörlüğünü yaptığı ikinci oturum başladı. “Kadını Güçlendirme Faaliyetlerinde İyi Örnek Kurumlar” başlıklı oturumda Borçelik İcra Kurulu Üyesi Hafize Çetinel, Coca Cola Türkiye Kurumsal İletişim Direktörü Servet Yıldırım ile Koç Holding Kukrumsal Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik Koordinatörü Ebru Bakkaloğlu Tüzecan yer aldı.