Bursa iş dünyası kısa çalışma ödeneğini değerlendirdi

23 Mart 2020

BURSA (DÜNYA) - İşverenleri ve işçileri desteklemek adına yapılan bu uygulamayı değerlendiren iş dünyası temsilcileri, tedbirler kapsamında açıklanan Kısa Çalışma Ödeneği ile şirketlerin ve işverenlerin, kısa vadede bu krizden en az hasarla çıkmasının mümkün olacağını belirttiler.

Bebe ve Çocuk Konfeksiyonu Sektörü Sanayici ve İşadamları Derneği (BEKSİAD) Başkanı Ömer Yıldız:

Koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi, ülkemiz ve milletimiz de zor günlerden geçiriyor. Bu zor günleri hep birlikte ve en az hasarla atlatacağımıza inanıyoruz. Geçmekte olduğumuz bu zorlu süreç, bizlerin iş yapış şekillerini de gözden geçirmeye neden oldu. Uzaktan çalışma da buna bir örnek. Önce insan sağlığı. Devletimiz, bu sürecin en az hasarla atlatılması için tedbirleri açıkladı. Hepsi yerinde tedbirler. Bunlardan bir tanesi Kısa Çalışma Ödeneği. Oldukça yerinde bir uygulama ve sektör paydaşlarının bilgilendirilmesi noktasında gelişmeleri yakından takip ediyoruz.”

Bursa Genç Sanayici İş İnsanları ve Yöneticileri Derneği (GESİAD) Başkanı Murat Kaya:

Koronavirüs salgının önüne geçmek ve yayılım hızını azaltmak adına kalabalık ortamlardan uzak durmalı ve kalabalık ortamların oluşmasının önüne geçelim. Bu nedenle pek çok firma uzaktan çalışma yöntemiyle işlerini yürütür hale geldi. İşte bu noktada İşsizlik Sigortası Kanunu'nda bulunan Kısa Çalışma Ödeneği karşımıza çıkıyor. Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan destek paketinin içinde de görmekte olduğumuz ödenek, istihdamın korunması amacıyla karşımızda duran bir uygulama. Önce insan sağlığı derken sektörlerin ve piyasaların da krizi en az hasarla atlatması da çok önemli. İşte bu nedenle bu destekten faydalanmakta yarar olduğu kanaatindeyim.

Kayapa OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Toy:

Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde Cumhurbaşkanımızın açıkladığı ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı’ paketi, doğru bir adımdı. Ancak bu süreci dinamik bir şekilde yürütmemiz için, bu adımların yeni kararlarla desteklenmesi gerekiyor. Salgın döneminde önceliğimiz insan hayatı olsa da, iş hayatının da bir noktada devam etmesi ve firmalarımızın bu süreci en az hasarla atlatması gerekiyor. Bu kapsamda kısa çalışma ödeneğinin, firmaların geleceğini güvence altına almak adına oldukça doğru bir adım olarak değerlendiriyorum.

Kayapa Sanayici ve İş Adamları Derneği (KSİAD) Başkanı Ali Güler:

Koronavirüs salgını hem sosyal hem de iş hayatımızı derinden etkiledi. Firmalarımız hijyen tedbirlerini en üst seviyeye çıkardılar. İmkânı olan şirketler esnek çalışma saatlerine ya da uzaktan çalışma şekillerine geçtiler. Ancak bu süreçten, ne yazık ki bazı firmalarımız olumsuz bir şekilde etkilenecek. Cumhurbaşkanımızın Ekonomik İstikrar Kalkanı paketinde açıkladığı kısa çalışma ödeneği kararı, bu firmalarımızın için oldukça yerinde bir karar. Bu uygulamanın işverenin ve istihdamın korunması noktasında oldukça faydalı olacağını düşünüyor ve paydaşların bu noktada daha iyi bilgilendirilmesi gerektiğini düşünüyorum.

BATISİAD Başkanı Ahmet Er:

Zorunlu olmadıkça evlerimizden dışarı çıkmayarak salgının yayılmasının önüne geçebiliriz. Bu noktadaki uyarılara kulak kesilelim, iş yapış yöntemlerimize, tarzlarıma yeniden bir düzenleme getirelim. Çalışanların süreçleri evden yönetmesi, evden çalışma, bunlardan sadece bir tanesi. Devletimiz, Kısa Çalışma Ödeneği’ni hayata geçirerek bu modelin yaygınlaşmasına ve istihdamın korunmasına olanak tanıdı. İş dünyası da mevcut istihdamın korunması hususunda üzerine düşeni lakıyla yapacaktır. Destekler de geçtiğimiz zor süreçte bizlere can suyu olmaya devam edecektir.

BALKANTÜRKSİAD Başkanı Berat Tunakan:

Tüm dünyayla birlikte ülkemizi de saran Koronavirüs, çalışma hayatını da derinden etkiledi. İş yapma şekilleri değişerek, uzaktan ya da esnek çalışma sistemlerine geçildi. Bu durum insan sağlığı açısından oldukça önemli. Bizler bu süreçte, insan sağlığını ön plana almalı ve bu yönde adımlar atmalıyız. Bu minvalde, hükümetimizin iş dünyasını korumak için aldığı kararları oldukça yerinde ve değerli buluyorum. Tedbirler kapsamında açıklanan Kısa Çalışma Ödeneği ile de şirketlerin ve işverenlerin, kısa vadede bu krizden en az hasarla çıkması mümkün olacaktır diye düşünüyorum.

Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN) Güney Marmara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Barış Gül:

“İstihdamın korunması amacıyla yürürlüğe sokulan bu uygulama, işletmelere bir nebze nefes aldırabilir. Fakat Kısa Çalışma Ödeneği de çok iyi anlaşılmalı. Kötüye kullanılmamalı. İşletmeler öncelikle çalışma şekillerini gözden geçirmeli, uygulanabilir meslekler için evden çalışma modelini değerlendirmeli. Sonrasında var ise yıllık izinler devreye sokulmalı. Kısa çalışma, sonrasında değerlendirmeye alınabilir. Bizim şu an önümüze kısa hedefler koymamız lazım. Önceliğimiz bu salgını yayınlaştırmamak. Bugünü düşünmeden geleceği kurgulamamız, mümkün olduğunca da önlemlerimizi almamız lazım. İşyerleri önlemlerini almazsa ya da alınan önlemlere uymazsa sert bir şekilde etkilenebilirler.”